Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ khách hàng cá nhân trên địa bàn phụ trách. Tiếp nhận hồ sơ của các khách hàng (KH) đang có khoản vay trễ hạn tại Công ty để xử lý. Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, yêu cầu KH tất toán khoản Thu thập thông tin cơ bản về các KH không trả nợ đúng hạn: hồ sơ vay, số dư trên tài khoản KH, tình trạng trả nợ, lịch trả nợ của KH và các thông tin cần thiết khác từ các bên liên quan với KH, ...; Áp dụng các biện pháp và nghiệp vụ truy tìm thông tin, phương thức liên hệ hiện tại của KH nhằm phục vụ công tác thu hồi nợ; Thực hiện thu hồi nợ tại địa bàn; tiếp xúc và thương lượng trực tiếp với KH, tìm hiểu khả năng thanh toán của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp; Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Công ty, quy định của Pháp luật.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương hoặc Sales hoặc Thu hồi nợ tại các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Công ty Thu hồi nợ, ...; Ứng viên có thể di chuyển các địa bàn Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt; Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường sá; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel,

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Mức lương thưởng không giới hạn Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước Được hưởng các chế độ đãi ngộ của Công ty, Lương tháng thứ 13, nghỉ phép 12 ngày/năm, tham gia các hoạt động văn hóa, truyền thông Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn, review lương hàng năm. Môi trường làm việc năng động, Sếp tâm lý, được làm việc với nhiều đồng nghiệp giỏi./. Ý kiến đóng góp của Nhân viên luôn được lắng nghe và ghi nhận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAWAD TIỀN CÓ NGAY

