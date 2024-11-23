Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R11.7 – KĐT Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Xuất hàng đúng theo quy định nhập trước xuất trước

- Kiểm đếm đúng số lượng, chất lượng, chủng loại hàng nhập/xuất kho.

- Thông báo ngay khi phát hiện chất lượng hàng nhập không đảm bảo đúng yêu cầu (ngoại quan)

- Bảo quản chất lượng hàng hóa tránh các yếu tố làm giảm chất lượng hàng hóa.

- Thực hiện báo cáo tình hình hàng hoá hư hỏng, kém chất lượng hay có nguy cơ hư hỏng.

- Bảo quản số lượng hàng hóa phụ trách tránh mất mát, thất thoát.

- Cập nhật số liệu vào báo cáo chính xác, kịp thời. Đối chiếu chính xác với kế toán định kỳ theo đúng quy định..

- Thực hiện các công việc điều động hàng theo quy định của BGĐ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên: Nữ , đã có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự > 2 năm.

- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc

- Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản ( Net take home ) : 6 triệu

- Hỗ trợ xăng xe, Điện thoại : 1 triệu

- KPIs tháng : >=1 triệu ( Theo tháng )

- Incentive ( Trả theo Năm tài chính - chưa trừ thuế thu nhập )

- Thưởng % trên tổng P của TY Health Supplements ( Lợi nhuận ròng của công ty sau khi trừ các khoản chi phí, thuế... theo quy định nhà nước) với Điều kiện cùng công ty hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm tài chính.

- Lương tháng 13

- Ký HĐLĐ và có đầy đủ các chính sách của NLĐ: BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TY

