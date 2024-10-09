Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MAIC BUILDERS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Phan Bội Châu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Order hàng hoá định kỳ cho Nhà hàng hàng ngày/ tuần. Kiểm tra và làm PO, đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp. Phối hợp các bộ phận liên quan đến việc thực hiện quy trình thu mua hàng hóa theo quy định của công ty. Trực tiếp mua những mặt hàng phát sinh ( nếu có) Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp cho nhà hàng: Thực hiện tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu mới cho nhà hàng theo tiêu chuẩn: giá tốt - chất lượng hàng hóa đảm bảo - thời gian giao hàng nhanh – công nợ tốt và có dịch vụ hậu mãi tốt. Lập ra list danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, đáp ứng được yêu cầu hàng hóa cần thu mua Trình hồ sơ về các thông tin liên quan đến nhà cung cấp để BGĐ xem xét và phê duyệt. Lưu hồ sơ đánh giá nhà cung cấp theo quy định. Thường xuyên theo dõi để đánh giá, cập nhật nhà cung cấp đạt chuẩn theo yêu cầu. Định kỳ theo quy định phối hợp với bộ phận Bếp, quầy Bar và Kế toán kiểm soát chi phí tiến hành khảo sát giá các mặt hàng thường xuyên biến động về giá; lập báo cáo chi tiết trình BGĐ. Các công việc khác theo yêu cầu từ BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Thu mua (Mảng F&B) từ 3 năm trở lên Có kiến thức về chuyên ngành F&B Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt Sử dụng tốt vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH MAIC BUILDERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa theo năng lực + Phụ cấp cơm sau thử việc Chế độ bảo hiểm: 2/3 trên mức lương Chế độ nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo quy định. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

