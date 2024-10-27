Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LOBST
- Hồ Chí Minh: Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Sử dụng khách hàng có sẵn từ công ty để thực hiện việc thu mua theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể
Sử dụng mạng xã hội để liên hệ với khách hàng theo yêu cầu công ty
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Đối tượng khách hàng 100% nước ngoài
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo)
Biết tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên nữ
Ưu tiên ứng viên có thể làm ca đêm
Ưu tiên ứng viên muốn kiếm tiền
Ưu tiên mấy bạn muốn sale
Tại CÔNG TY TNHH LOBST Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000
Hoa hồng: 5%-15% (5.000.000 - 10.000.000 tùy năng lực)
Được tham gia BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
Đào tạo từ A đến Z, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOBST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
