Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Sử dụng khách hàng có sẵn từ công ty để thực hiện việc thu mua theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể Sử dụng mạng xã hội để liên hệ với khách hàng theo yêu cầu công ty Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên Đối tượng khách hàng 100% nước ngoài

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo) Biết tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế Ưu tiên ứng viên nữ Ưu tiên ứng viên có thể làm ca đêm Ưu tiên ứng viên muốn kiếm tiền Ưu tiên mấy bạn muốn sale

Tại CÔNG TY TNHH LOBST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 Hoa hồng: 5%-15% (5.000.000 - 10.000.000 tùy năng lực) Được tham gia BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật Đào tạo từ A đến Z, lộ trình thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOBST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.