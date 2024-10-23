Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH Forevermark VietNam

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm các NCC tiềm năng ở tất cả các lĩnh vực. Đàm phán chính sách giá với các NCC tối ưu nhất cho Công ty. Tiếp nhận đề xuất, thực hiện đặt hàng, nhận hàng, xử lý các tình huống phát sinh. Đảm bảo xử lý các loại giấy tờ và thủ tục liên quan đến hoạt động mua hàng. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Tìm kiếm các NCC tiềm năng ở tất cả các lĩnh vực.
Đàm phán chính sách giá với các NCC tối ưu nhất cho Công ty.
Tiếp nhận đề xuất, thực hiện đặt hàng, nhận hàng, xử lý các tình huống phát sinh.
Đảm bảo xử lý các loại giấy tờ và thủ tục liên quan đến hoạt động mua hàng.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng:
Khả năng đàm phán và giao tiếp tốt. Ham học hỏi, chịu khó tìm tòi. Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc
Khả năng đàm phán và giao tiếp tốt.
Ham học hỏi, chịu khó tìm tòi.
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và có tinh thần cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Upto 10 triệu theo kinh nghiệm và năng lực + Phụ cấp ăn ca 30.000 VNĐ/ngày Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết... Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty
Lương thỏa thuận Upto 10 triệu theo kinh nghiệm và năng lực + Phụ cấp ăn ca 30.000 VNĐ/ngày
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, lễ tết...
Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng lương tháng thứ 13,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-mua-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job223397
