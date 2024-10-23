Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 57

- 59 Đường Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tham gia vào quá trình tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của công ty. Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, phân tích nhu cầu và lên kế hoạch mua hàng. Liên hệ, trao đổi với nhà cung cấp để thu thập thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giá cả, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán. So sánh, đánh giá các nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất. Thực hiện đàm phán giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng với nhà cung cấp. Lập hợp đồng mua bán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp. Theo dõi, kiểm tra tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng. Xử lý các loại giấy tờ và thủ tục liên quan đến hoạt động mua hàng; đảm bảo quy trình mua hàng được thực hiện đúng với các chiến lược Công ty đã hoạch định. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng trở lên Tuổi: 20 - 30 Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm, có kinh nghiệm về Vải thời trang là điểm cộng Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Có kiến thức cơ bản về xuất nhập khẩu. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUXI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 250 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

