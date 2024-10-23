Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với nghệ sĩ và đối tác (Nhạc sĩ, ca sĩ, producer, phòng thu...) tiềm năng (trên toàn thế giới) để thu mua bản quyền/ mời phát hành nhạc qua label.
- Xúc tiến và hoàn thành vấn đề ký kết hợp đồng.
- Hỗ trợ giám sát quá trình tạo ra một bản thu mới từ lúc bắt đầu đến khi nghiệm thu. Xây dựng, duy trì và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo công tác và trao đổi với nhà cung cấp dễ dàng.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường để đưa ra kế hoạch công việc và lựa chọn tài nguyên, đối tác phù hợp.
- Hỗ trợ hoạt động marketing cho các sản phẩm âm nhạc & nghệ sĩ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh hoặc các lĩnh vực liên quan.... Tiếng Anh tốt (Ielts 6.5 trở lên), Giao tiếp và viết thành thạo. Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến: bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý khách hàng, quảng cáo, marketing... Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quyền liên quan đến các tác phẩm âm nhạc. Yêu thích sản phẩm âm nhạc là 1 lợi thế. Kỹ năng giao tiếp và đối ngoại tốt. Có khả năng đàm phán Có khả năng tạo lập và duy trì các mối quan hệ Có khả năng hoạt động nhóm và làm việc nhóm tốt Chủ động, chịu khó học hỏi, không ngại khó, nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc. Có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài với công ty.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh hoặc các lĩnh vực liên quan....
Tiếng Anh tốt (Ielts 6.5 trở lên), Giao tiếp và viết thành thạo.
Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến: bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý khách hàng, quảng cáo, marketing...
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quyền liên quan đến các tác phẩm âm nhạc.
Yêu thích sản phẩm âm nhạc là 1 lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp và đối ngoại tốt. Có khả năng đàm phán
Có khả năng tạo lập và duy trì các mối quan hệ
Có khả năng hoạt động nhóm và làm việc nhóm tốt
Chủ động, chịu khó học hỏi, không ngại khó, nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc.
Có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/ tháng Phụ cấp: 900.000 VNĐ/ tháng Chính sách thưởng hiệu quả theo dự án. Được đào tạo chuyên sâu về thị hiếu chuyên môn, nội dung được đón nhận trên các nền tảng (nền tảng chính là Youtube). Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân. Hỗ trợ máy tính làm việc Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc. Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân. Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN). Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.
Mức lương khởi điểm: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/ tháng
Phụ cấp: 900.000 VNĐ/ tháng
Chính sách thưởng hiệu quả theo dự án.
Được đào tạo chuyên sâu về thị hiếu chuyên môn, nội dung được đón nhận trên các nền tảng (nền tảng chính là Youtube).
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Hỗ trợ máy tính làm việc
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

