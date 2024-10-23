Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ với nghệ sĩ và đối tác (Nhạc sĩ, ca sĩ, producer, phòng thu...) tiềm năng (trên toàn thế giới) để thu mua bản quyền/ mời phát hành nhạc qua label.

- Xúc tiến và hoàn thành vấn đề ký kết hợp đồng.

- Hỗ trợ giám sát quá trình tạo ra một bản thu mới từ lúc bắt đầu đến khi nghiệm thu. Xây dựng, duy trì và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo công tác và trao đổi với nhà cung cấp dễ dàng.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường để đưa ra kế hoạch công việc và lựa chọn tài nguyên, đối tác phù hợp.

- Hỗ trợ hoạt động marketing cho các sản phẩm âm nhạc & nghệ sĩ

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành về kinh doanh, marketing, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh hoặc các lĩnh vực liên quan....

Tiếng Anh tốt (Ielts 6.5 trở lên), Giao tiếp và viết thành thạo.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm liên quan đến: bán hàng, dịch vụ khách hàng, quản lý khách hàng, quảng cáo, marketing...

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quyền liên quan đến các tác phẩm âm nhạc.

Yêu thích sản phẩm âm nhạc là 1 lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và đối ngoại tốt. Có khả năng đàm phán

Có khả năng tạo lập và duy trì các mối quan hệ

Có khả năng hoạt động nhóm và làm việc nhóm tốt

Chủ động, chịu khó học hỏi, không ngại khó, nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc.

Có định hướng phát triển và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/ tháng

Phụ cấp: 900.000 VNĐ/ tháng

Chính sách thưởng hiệu quả theo dự án.

Được đào tạo chuyên sâu về thị hiếu chuyên môn, nội dung được đón nhận trên các nền tảng (nền tảng chính là Youtube).

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Hỗ trợ máy tính làm việc

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

