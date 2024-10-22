Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỪ CÁC YÊU CẦU
Xác định nhu cầu cụ thể của Công ty về các loại hàng cần nhập. Xác định các yêu cầu cần thiết về nguồn cung ứng. Lên kế hoạch sourcing cho từng loại mặt hàng
TÌM KIẾM NGUYÊN LIỆU , PHÁT TRIỂN NCC.
Tìm kiếm nguồn hàng hóa và dịch vụ chất lượng, phù hợp với yêu cầu. Xây dựng hệ thống đánh giá và quản lý NCC dựa trên các tiêu chí cần thiết.
KHẢO SÁT, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG (HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC)
Khảo sát, đánh giá, phân tích và so sánh, đề xuất các nhà cung cấp: cân nhắc thời điểm mua hàng... nhằm tối ưu hoá chi phí đầu vào. Thiết lập các tiêu chuẩn liên quan đến hàng hóa để đảm bảo chất lượng hàng nhập. Báo cáo tổng hợp về các biến động nguồn hàng theo kỳ cho cấp quản lý
Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại thương, thương mại, XNK, quản trị KD... hoặc lĩnh vực có liên quan
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết hoặc tiếng Trung cơ bản
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí sourcing hoặc vai trò tương tự.
Thành thạo về quy trình tìm kiếm nhà cung cấp bao gồm nghiên cứu, đánh giá và liên hệ với nhà cung cấp... và triển khai mua hàng.
Có kiến thức về ngành thiết bị công nghiệp phụ trợ, môi trường là một lợi thế.
Đàm phán, thuyết phục, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có thể đi thị trường thực tế thường xuyên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: T2-sáng t7 (sáng: 7h30-11h30, chiều: 13h-17h)
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (8-12tr) + phụ cấp
Phụ cấp: cơm trưa tại Công ty; thiết bị làm việc (laptop, sim, điện thoại, đồng phục); công tác phí khi đi thị trường,...
Môi trường làm cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hoá sống. Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm, hội thao cùng các hoạt động gắn kết khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NAM VIỆT
