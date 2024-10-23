Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ
- Hồ Chí Minh: 85/31 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ kinh doanh trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đặt ra mục tiêu doanh số bán hàng.
Theo dõi thị trường, phân tích và đánh giá cạnh tranh.
Các công việc khác theo sự phân công của BGD.
Bên trên là bảng mô tả công việc chung, bảng mô tả chi tiết cụ thể sẽ được phân bổ khi tiếp nhận công việc.
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ kinh doanh trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đặt ra mục tiêu doanh số bán hàng.
Theo dõi thị trường, phân tích và đánh giá cạnh tranh.
Các công việc khác theo sự phân công của BGD.
Bên trên là bảng mô tả công việc chung, bảng mô tả chi tiết cụ thể sẽ được phân bổ khi tiếp nhận công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học ngành Xuất nhập khẩu/ Kinh tế đối ngoại/ Ngoại thương/ Kinh doanh quốc tế.
Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp tốt và hoạt bát.
Tiếng Anh lưu loát, có khả năng làm việc và đàm phán trong môi trường quốc tế.
Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Hoa và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Độ tuổi: 24-30 tuổi.
Tại Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực thực tế.
Lương tháng 13.
BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ theo quy định.
Nghỉ Phép, Du Lịch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI