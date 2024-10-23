Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85/31 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ kinh doanh trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đặt ra mục tiêu doanh số bán hàng. Theo dõi thị trường, phân tích và đánh giá cạnh tranh. Các công việc khác theo sự phân công của BGD. Bên trên là bảng mô tả công việc chung, bảng mô tả chi tiết cụ thể sẽ được phân bổ khi tiếp nhận công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Xuất nhập khẩu/ Kinh tế đối ngoại/ Ngoại thương/ Kinh doanh quốc tế. Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp tốt và hoạt bát. Tiếng Anh lưu loát, có khả năng làm việc và đàm phán trong môi trường quốc tế. Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Hoa và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Độ tuổi: 24-30 tuổi.

Tại Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực thực tế. Lương tháng 13. BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ theo quy định. Nghỉ Phép, Du Lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giao Nhận XNK Việt Mỹ

