Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Check vật tư
1. Đề xuất vật tư, nguyên phụ liệu và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
- Xử lý các yêu cầu, trả kết quả theo đúng quy định (Số lượng mẫu check, số lượng có sẵn, số lượng phải đặt, mã, khổ, định lượng, giá NCC...)
2. Thường xuyên tìm kiếm Nhà cung cấp mới về vật tư, Nguyên phụ liệu và các dòng hàng mới cho Công ty.
- Đánh giá, thẩm định năng lực của Nhà cung cấp: Chất lượng, giá cả cạnh tranh, sự đa dạng vật tư, nguyên phụ liệu...
- Tiếp nhận và lưu trữ thông tin vật tư, Nguyên phụ liệu của các đơn hàng: Lưu mẫu, đính mẫu, check mẫu, khổ, định lượng, đơn giá, đính mẫu, tên đơn hàng, tên vật tư, ngày mua.....
Thu mua vật tư
1. Thực hiện việc chống phai, chống co, test độ xù của vật tư đối với các loại vải đặc thù.
2. Phụ trách mảng dịch vụ thương mại và hàng bán sẵn: Đặt bo, tem mác, BHLĐ, Áo bếp, mex giấy, giấy in sơ đồ, túi đóng hàng ... check tiến độ, đảm bảo lịch về chuẩn ngày theo ngày ký đặt.
3. Tiếp nhận xử lý phát sinh từ KHSX và các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ yêu cầu.
4. Chịu trách nhiệm kiểm soát kết quả vật tư check cho các đơn hàng 3 miền theo quy định.
5. Cập nhật các dữ liệu, thông tin của Vật tư, Nguyên phụ liệu định kỳ
6. Theo dõi, tổng hợp công nợ Nhà cung cấp, đề xuất thanh toán cộng nợ theo kế hoạch.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: Nam, từ 26 tuổi (1998) trở lên
2.Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Hiểu biết về ngành thời trang là một lợi thế.
3.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trường Đại học, Cao đẳng về thời trang, kinh tế, kế toán, thương mại.
4.Sử dụng thành thạo máy tính Word, Excel, Google Drive....
5.Khả năng bao quát công việc, sắp xếp kế hoạch tốt, khả năng kiểm soát và linh động xử lý các tình huống phát sinh, có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN HẠN
1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Nhân viên Thu mua Vật tư
2. Thực hiện các công việc BLĐ ủy thác
3. Được quyền từ chối thực hiện những công việc trái với quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Công ty.
4. Có quyền khiển trách, cảnh cáo, đề nghị lên Ban lãnh đạo Công ty kỷ luật đối với nhân viên có hành vi gây mất đoàn kết, vô tinh thần trách nhiệm trong công việc.
CHẾ ĐỘ
1. Lương chính thức: 7.000.000đ + % Doanh thu vật tư theo từng đơn hàng. Tổng thu nhập bình quân từ 13.000.000đ – 15.000.000đ
2. Thời gian thử việc 02 tháng hưởng 85%
3. Thời gian trả lương: Mùng 10 – 20 hàng tháng
4. Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 7 từ 08h00 – 17h00
5. Phụ cấp ăn trưa tại Công ty
6. Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng.
7. Được tham gia BHXH sau khi ký HĐ chính thức
8. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, lễ, tết, du lịch.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

