Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TTTM Aeon Mall Tân Phú Celadon, số 30, đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền

Kiểm tra két thu ngân mỗi khi bắt đầu & kết thúc ca làm việc, đảm bảo két thu ngân luôn chính xác và đủ của lượng tiền giao dịch.

Hiểu về sản phẩm, tư vấn với khách hàng về các dịch vụ cần thiết.

Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ giao hàng, cũng như các chương trình khách hàng thân thiết (nếu có)

Tính tổng tiền thu được trong ca làm việc & so sánh với báo cáo bán hàng, nộp tiền theo đúng quy định của Công ty

Luôn dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngay quầy thu ngân

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý: Vệ sinh gian hàng, sắp xếp hàng hóa,...

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm xoay ca: 5.5 ngày/tuần, được off 1.5 ngày/tuần

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở mảng bán lẻ là một lợi thế

Tuổi: 18 - 35 tuổi

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt

Thích nghi nhanh

Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ

Có tinh thần làm việc trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5,000,000 - 7,000,000 (gross) Phụ cấp ăn uống, xăng xe Tham gia bảo hiểm trên 100% lương, bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch cùng công ty Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân Môi trường năng động, nhanh nhẹn Nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống

Lương cơ bản: 5,000,000 - 7,000,000 (gross)

5,000,000 - 7,000,000 (gross)

Phụ cấp ăn uống, xăng xe

Tham gia bảo hiểm trên 100% lương, bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch cùng công ty

Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân

Môi trường năng động, nhanh nhẹn

Nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

