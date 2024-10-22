Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
- Hồ Chí Minh: TTTM Aeon Mall Tân Phú Celadon, số 30, đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền
Kiểm tra két thu ngân mỗi khi bắt đầu & kết thúc ca làm việc, đảm bảo két thu ngân luôn chính xác và đủ của lượng tiền giao dịch.
Hiểu về sản phẩm, tư vấn với khách hàng về các dịch vụ cần thiết.
Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ giao hàng, cũng như các chương trình khách hàng thân thiết (nếu có)
Tính tổng tiền thu được trong ca làm việc & so sánh với báo cáo bán hàng, nộp tiền theo đúng quy định của Công ty
Luôn dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngay quầy thu ngân
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý: Vệ sinh gian hàng, sắp xếp hàng hóa,...
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở mảng bán lẻ là một lợi thế
Tuổi: 18 - 35 tuổi
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt
Thích nghi nhanh
Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ
Có tinh thần làm việc trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5,000,000 - 7,000,000 (gross)
Phụ cấp ăn uống, xăng xe
Tham gia bảo hiểm trên 100% lương, bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch cùng công ty
Xét thưởng và tăng lương hàng năm theo kết quả kinh doanh và thành tích cá nhân
Môi trường năng động, nhanh nhẹn
Nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
