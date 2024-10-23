Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, tòa 24T3 Hapulico Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với máy móc, thiết bị tại quầy. Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán của siêu thị. Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng. Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày. Báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán. Tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tiếp nhận, xử lý các đơn hàng/phản hồi từ khách hàng. Hướng dẫn khách hàng đăng ký thông tin tích điểm Tư vấn sản phẩm, giới thiệu các chương trình khuyến mại với khách hàng. Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý và Ban giám đốc.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3-6 tháng kinh nghiệm ở vị trí thu ngân. Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Có thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng. Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, hoạt bát. Có trách nhiệm cao trong công việc. Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại FAMILY FOODS MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến rõ ràng. X3 lương, thưởng vào các ngày lễ, Tết. Có 12 ngày nghỉ phép/năm. Được đóng BHXH, BHYT, BNTN đầy đủ. Tham gia teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FAMILY FOODS MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.