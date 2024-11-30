Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 105 Triệu

Mức lương 10 - 105 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Địa điểm làm việc:

Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.

Số 131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội

– Làm việc theo ca: Ngày làm 8 tiếng/tuần nghỉ 01 ngày theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ tuổi dưới 35, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng làm việc theo ca và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 9.500.000 đ – 10.500.000 đ - đánh giá theo năng lực

- Chính sách lương, thưởng,Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.

- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

