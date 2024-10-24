Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Live stream hướng dẫn khách hàng mua hàng trên Sàn Phụ trách phát triển bán hàng online trên sàn thương mại điện tử Shopee, lazada, tiktok... Xây dựng chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và triển khai kế hoạch. Triển khai các giải pháp marketing online, chạy quảng cáo nội sàn. Đăng sản phẩm mới, thực hiện việc quản lý, cải thiện nội dung, hình ảnh mô tả của các sản phẩm. Theo dõi, xử lý các đơn hàng đúng thời gian quy định. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên nữ ( 2003), Không tuyển Nam Độ tuổi: 20-30t Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc với các sàn thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe. Mạnh về Facebook hoặc một trong những kênh Tiktok/Youtube/Google... với chi phí quảng cáo tối ưu. Cơ hội tham gia vào một môi trường làm việc đa dạng và đầy thách thức. Phát triển kỹ năng bán hàng và quản lý cửa hàng trực tuyến. Cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ và tiềm năng tăng trưởng cá nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25-30k/giờ + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng theo % doanh số đạt được/tháng Thời gian làm việc: Ca sáng: 8-12h Hoặc ca Chiều: 13h-17h (Nghỉ các ngày chủ nhật). Thưởng Lễ, Tết, ốm đau, hiếu, hỉ và các đãi ngộ khách của Công ty. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUANG VIỆT NAM

