Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Tiếp nhận thông tin đăng ký của khách hàng trên email, điện thoại công ty và sử dụng các hệ thống đặt vé báo giá, tư vấn hành trình bay, đặt vé, hoàn, hủy, thay đổi lịch trình/ thời gian theo yêu cầu của khách hàng.
• Chịu trách nhiệm về các booking và vé do mình quản lý từ khi khách hàng yêu cầu đến khi kết thúc hành trình.
• Phản hồi thông tin cho khách hàng , cập nhật các chính sách giá của các hãng, các đường bay mới để tư vấn, thiết lập hành trình theo yêu cầu của khách công tác, du lịch.
• Phối hợp với bộ phận Kế toán để theo dõi và xác nhận công nợ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo hệ thống 1A, 1B, 1S là một lợi thế.
Thành thạo các nghiệp vụ đặt chỗ, tính giá, xuất vé của các hãng hàng không (KE, OZ, Vietnam Airlines) (do đặc thù là công ty Hàn Quốc).
Kỹ năng quản lý, đàm phán, giao tiếp tốt.
Có trách nhiệm trong công việc.
Tin học văn phòng, Excel, Word, các ứng dụng tin học văn phòng: cơ bản.
Ưu tiên các bạn đã làm việc với các công ty Hàn Quốc hoặc các vị trí tương đương có kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương
Cơ hội làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài nhằm trau dồi kiến thức ngôn ngữ Hàn Quốc
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được hưởng lương Tháng 13, 14 ... thưởng Lễ Tết theo chế độ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
