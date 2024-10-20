Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tiếp nhận thông tin đăng ký của khách hàng trên email, điện thoại công ty và sử dụng các hệ thống đặt vé báo giá, tư vấn hành trình bay, đặt vé, hoàn, hủy, thay đổi lịch trình/ thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

• Chịu trách nhiệm về các booking và vé do mình quản lý từ khi khách hàng yêu cầu đến khi kết thúc hành trình.

• Phản hồi thông tin cho khách hàng , cập nhật các chính sách giá của các hãng, các đường bay mới để tư vấn, thiết lập hành trình theo yêu cầu của khách công tác, du lịch.

• Phối hợp với bộ phận Kế toán để theo dõi và xác nhận công nợ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo hệ thống 1A, 1B, 1S là một lợi thế. Thành thạo các nghiệp vụ đặt chỗ, tính giá, xuất vé của các hãng hàng không (KE, OZ, Vietnam Airlines) (do đặc thù là công ty Hàn Quốc). Kỹ năng quản lý, đàm phán, giao tiếp tốt. Có trách nhiệm trong công việc. Tin học văn phòng, Excel, Word, các ứng dụng tin học văn phòng: cơ bản. Ưu tiên các bạn đã làm việc với các công ty Hàn Quốc hoặc các vị trí tương đương có kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo hệ thống 1A, 1B, 1S là một lợi thế.

Thành thạo các nghiệp vụ đặt chỗ, tính giá, xuất vé của các hãng hàng không (KE, OZ, Vietnam Airlines) (do đặc thù là công ty Hàn Quốc).

Kỹ năng quản lý, đàm phán, giao tiếp tốt.

Có trách nhiệm trong công việc.

Tin học văn phòng, Excel, Word, các ứng dụng tin học văn phòng: cơ bản.

Ưu tiên các bạn đã làm việc với các công ty Hàn Quốc hoặc các vị trí tương đương có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương Cơ hội làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài nhằm trau dồi kiến thức ngôn ngữ Hàn Quốc Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động Được hưởng lương Tháng 13, 14 ... thưởng Lễ Tết theo chế độ của Công ty

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương

Cơ hội làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài nhằm trau dồi kiến thức ngôn ngữ Hàn Quốc

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Được hưởng lương Tháng 13, 14 ... thưởng Lễ Tết theo chế độ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMSUNG HOSPITALITY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin