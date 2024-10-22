Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Kids&Us School of English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Pico Plaza - 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, HCMC, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng trong các trung tâm thương mại và thị trường.

Giới thiệu sản phẩm & tư vấn dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng các tài liệu tương tác như brochure để chia sẻ thông tin về sản phẩm.

Xây dựng hình ảnh và thương hiệu với khách hàng thông qua tác phong làm việc, trang phục, gian hàng và kỹ năng tư vấn.

Hỗ trợ tổ chức, tham giá các sự kiện có liên quan đến tư vấn sản phẩm.

Khảo sát và tìm kiếm địa điểm tiềm năng để phát triển tệp khách hàng.

Cập nhật thông tin của khách hàng lên hệ thống CRM.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên các bạn sinh viên năng động, tự tin và có kinh nghiệm làm Tư vấn /Sales/PG/PB.

Năng động, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự.

Không ngại làm việc dưới áp lực và các chỉ tiêu công việc đề ra.

Khả năng làm việc xoay ca linh động (48 giờ/tuần, có buổi tối và cuối tuần).

Tại Kids&Us School of English Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng

Đánh giá & tăng lương thưởng hằng năm.

Thử việc 2 tháng, 100% lương

Bảo hiểm Y tế & Bảo hiểm Xã hội.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Được đào tạo theo lộ trình của công ty về Chăm sóc khách hàng/ Tư vấn bán hàng.

Học tiếng Anh miễn phí 100% khóa học của Wall Street English

15 Ngày phép/ năm.

