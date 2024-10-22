Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222 TL8 TT. Củ Chi Củ Chi, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trực tiếp ngoài thị trường.
Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của VUS ở những nơi tiếp xúc với khách hàng thông qua phong cách, trang phục, gian hàng và kỹ năng tư vấn.
Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống và theo sát những khách hàng tiềm năng.
Liên hệ công ty, trường học, tổ chức, câu lạc bộ để tìm kiếm khách hàng.
Tổ chức, tham gia vào những sự kiện có liên quan đến tư vấn & bán sản phẩm.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn trẻ năng động, tự tin, có kỹ năng tiếp cận, thuyết phục tốt.
Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự.
Đam mê công việc bán hàng trực tiếp và tư vấn khách hàng, không ngại làm việc dưới áp lực và các chỉ tiêu công việc đề ra.
Ưu tiên các bạn sinh viên năng động, tự tin và có kinh nghiệm làm PG/sales.
Ca làm việc linh động (được đăng kí ca).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + KPI bonus
- Được Công ty đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của pháp luật, BHXH, BHYT, BHTN
- Được hưởng bảo hiểm tai nạn 24 / 24
- Được cấp đồng phục miễn phí
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Chế độ lương thưởng hấp dẫn, thưởng tết tháng 13, thưởng cuối năm, phụ cấp làm thêm giờ.
- Được đào tạo bài bản cho toàn bộ nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

