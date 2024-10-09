Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Tiếp nhận yêu cầu và lên ý tưởng tổ chức sự kiện (cả trực tiếp và trực tuyến)
• Đánh giá, phân tích quy mô của sự kiện để đưa ra các quy trình chuẩn bị cho sự kiện
• Lập kế hoạch chi tiết, lên kịch bản sự kiện, dự kiến đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm tổ chức, số người tham gia, lập dự trù chi phí tổ chức sự kiện và xin duyệt ngân sách
• Tiến hành kế hoạch, liên hệ với nhà cung cấp, đơn vị đối tác, sắp xếp, trang trí không gian tổ chức sự kiện, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời; chuẩn bị thiết bị chiếu sáng, âm thanh phục vụ cho sự kiện.
• Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình hoặc đón tiếp khách mời tới sự trong một số trường hợp
• Chỉ đạo, hỗ trợ phục vụ đồ uống, đồ ăn và quà tặng cho khách hàng trong sự kiện
• Kiểm tra, theo dõi và giám sát các hoạt động từ khi sự kiện bắt đầu cho đến khi kết thúc
• Viết kịch bản và những nội dung liên quan đến sự kiện
• Lập báo cáo kết quả công việc cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí trong ngành Truyền thông, PR, Chạy sự kiện
– Trình độ học vấn, chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ...
– Kỹ năng truyền tải thông tin: Biết cách truyền đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả;
– Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
– Kỹ năng làm việc nhóm: Trao đổi, làm việc nội bộ một cách hòa đồng, giữ quan hệ tốt với mọi người.
– Tiếng Anh tốt
Yêu cầu khác:
– Tư duy sâu rộng, nhận thưc vấn đề nhanh;
– Khả năng lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả;
– Phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc nhóm;
-Tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10,... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 24, ngách 52, ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

