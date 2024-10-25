Tuyển Nhân Viên Tổng Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
- Hà Nội: The Matrix One đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm tra, giám sát, đào tạo và quản lý cửa hàng
- Theo dõi, hỗ trợ giải quyết và báo cáo tình huống phát sinh/ thông tin đến bộ phận liên quan để phối hợp giải quyết
- Rà soát, kiểm tra và nhắc nhở cửa hàng để đảm bảo cửa hàng vận hành ổn định và đúng quy định
- Đào tạo nhân viên về hệ thống vận hành cửa hàng
2. Công việc văn phòng khác:
- Phụ trách dịch báo cáo, tài liệu, đề xuất của các bộ phận / Truyền đạt chỉ thị cấp trên đến các bộ phận
- Tổng hợp, biên dịch và bảo quản báo cáo khảo sát các hạng mục liên quan đến công ty (khi có yêu cầu khảo sát) + Tổng hợp báo cáo phản ứng, ý kiến khách hàng về menu mới
- Quản lý tiền quỹ văn phòng và xe công ty (thanh toán và quản lý thống kê)
- Tham mưu các chiến lược liên quan đến vận hành, marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Topik 5,6, giao tiếp tiếng Hàn tốt, khả năng biên-phiên dịch tốt
- Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, ham học hỏi, có niềm yêu thích với ngành F&B
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
- Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
