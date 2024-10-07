Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2, Đường CN5, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu và hành vi mua sắm của khách hàng tại các điểm bán, shopper insightđể xây dựng các chiến lược Sales Promotion phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Triển khai chương trình Trade Marketing(activation, merchandising, campaign,POSM, trải nghiệm khách hàng) nhằm đạt mục tiêu doanh số và tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng. Phối hợp với bộ phận Sales để đảm bảo các chiếndịch tiếp thị đượctriển khai đồng nhất trên toàn bộ hệ thống cửa hàng. Quản lý và lên kế hoạch việc trưng bày hàng hóa, giỏ quà, và các biển quảng cáo tại cửa hàng để thu hút khách hàng và tối ưu trải nghiệm mua sắm. Đảm bảo rằng các vật liệu quảng bá như banner,poster, POSM và bảng quảng cáo luôn được cập nhật và đặt đúng vị trí. Giám sát và phân tích hiệu suất bán hàng của từng cửa hàng để đề xuất các giải pháp cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo dõi lượng tồn kho để đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn và hỗ trợ việc cung cấp kịp thời. Phân tích dữ liệu bán hàng và đánh giá hiệu quả của các chiếndịch tiếp thị, chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, P&L, ROI cho mỗi Chiến dịch Trade Marketing. Đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược dựa trên kết quảphân tích. Quản lý ngân sách cho các hoạt động trade Marketing tại điểm bán, đảm bảo rằng việc sửdụng chi phí luôn hiệu quả. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ quản lý cửa hàng để tối ưu hoạt động tiếp thị, trưng bày, và khuyến mãi

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh; Tối thiểu 3 năm kinh nghiệmhoạt động trong lĩnh vực Marketing/Branding/Trade Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG, Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Marketing và Truyền thông; Có kiến thức sâu về Marketing, đặc biệt là về xây dựng và điều phối dựán Marketing Có khả năng thuyếttrình, đào tạo và huấn luyện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển. Lương từ 13-20 triệu hoặc thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và mức KPI cam kết. Đây là mức lương trọn gói bao gồm toàn bộ các chế độ như ngày phép, các loại phụ cấp...Lương trọn gói cho làm việc một ngàytối thiểu 8h (giờ hành chính). Mục tiêu là cần đảm bảo thực hiện KPI. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanhcông ty BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng. Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

