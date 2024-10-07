Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, Đường CN5, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu và hành vi mua sắm của khách hàng tại các điểm bán, shopper insightđể xây dựng các chiến lược Sales Promotion phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Triển khai chương trình Trade Marketing(activation, merchandising, campaign,POSM, trải nghiệm khách hàng) nhằm đạt mục tiêu doanh số và tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng. Phối hợp với bộ phận Sales để đảm bảo các chiếndịch tiếp thị đượctriển khai đồng nhất trên toàn bộ hệ thống cửa hàng. Quản lý và lên kế hoạch việc trưng bày hàng hóa, giỏ quà, và các biển quảng cáo tại cửa hàng để thu hút khách hàng và tối ưu trải nghiệm mua sắm. Đảm bảo rằng các vật liệu quảng bá như banner,poster, POSM và bảng quảng cáo luôn được cập nhật và đặt đúng vị trí. Giám sát và phân tích hiệu suất bán hàng của từng cửa hàng để đề xuất các giải pháp cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo dõi lượng tồn kho để đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn và hỗ trợ việc cung cấp kịp thời. Phân tích dữ liệu bán hàng và đánh giá hiệu quả của các chiếndịch tiếp thị, chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, P&L, ROI cho mỗi Chiến dịch Trade Marketing. Đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược dựa trên kết quảphân tích. Quản lý ngân sách cho các hoạt động trade Marketing tại điểm bán, đảm bảo rằng việc sửdụng chi phí luôn hiệu quả. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ quản lý cửa hàng để tối ưu hoạt động tiếp thị, trưng bày, và khuyến mãi
Phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu và hành vi mua sắm của khách hàng tại các điểm bán, shopper insightđể xây dựng các chiến lược Sales Promotion phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Triển khai chương trình Trade Marketing(activation, merchandising, campaign,POSM, trải nghiệm khách hàng) nhằm đạt mục tiêu doanh số và tối ưu hoá trải nghiệm khách hàng.
Phối hợp với bộ phận Sales để đảm bảo các chiếndịch tiếp thị đượctriển khai đồng nhất trên toàn bộ hệ thống cửa hàng.
Quản lý và lên kế hoạch việc trưng bày hàng hóa, giỏ quà, và các biển quảng cáo tại cửa hàng để thu hút khách hàng và tối ưu trải nghiệm mua sắm.
Đảm bảo rằng các vật liệu quảng bá như banner,poster, POSM và bảng quảng cáo luôn được cập nhật và đặt đúng vị trí.
Giám sát và phân tích hiệu suất bán hàng của từng cửa hàng để đề xuất các giải pháp cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Theo dõi lượng tồn kho để đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn và hỗ trợ việc cung cấp kịp thời.
Phân tích dữ liệu bán hàng và đánh giá hiệu quả của các chiếndịch tiếp thị, chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, P&L, ROI cho mỗi Chiến dịch Trade Marketing.
Đưa ra các đề xuất cải tiến chiến lược dựa trên kết quảphân tích.
Quản lý ngân sách cho các hoạt động trade Marketing tại điểm bán, đảm bảo rằng việc sửdụng chi phí luôn hiệu quả.
Làm việc chặt chẽ với đội ngũ quản lý cửa hàng để tối ưu hoạt động tiếp thị, trưng bày, và khuyến mãi

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh; Tối thiểu 3 năm kinh nghiệmhoạt động trong lĩnh vực Marketing/Branding/Trade Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG, Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Marketing và Truyền thông; Có kiến thức sâu về Marketing, đặc biệt là về xây dựng và điều phối dựán Marketing Có khả năng thuyếttrình, đào tạo và huấn luyện.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/Quản trị kinh doanh;
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệmhoạt động trong lĩnh vực Marketing/Branding/Trade
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG,
Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt
Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Marketing và Truyền thông;
Có kiến thức sâu về Marketing, đặc biệt là về xây dựng và điều phối dựán Marketing
Có khả năng thuyếttrình, đào tạo và huấn luyện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển. Lương từ 13-20 triệu hoặc thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và mức KPI cam kết. Đây là mức lương trọn gói bao gồm toàn bộ các chế độ như ngày phép, các loại phụ cấp...Lương trọn gói cho làm việc một ngàytối thiểu 8h (giờ hành chính). Mục tiêu là cần đảm bảo thực hiện KPI. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanhcông ty BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng. Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.
Được làm việc trong một môi trường lấy SÁNG TẠO là nền tảng phát triển.
Lương từ 13-20 triệu hoặc thỏa thuận căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm và mức KPI cam kết. Đây là mức lương trọn gói bao gồm toàn bộ các chế độ như ngày phép, các loại phụ cấp...Lương trọn gói cho làm việc một ngàytối thiểu 8h (giờ hành chính). Mục tiêu là cần đảm bảo thực hiện KPI.
Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanhcông ty
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật
Đào tạo theo các chương trình đặc biệt của công ty để phát triển tài năng.
Tham gia các hoạt động team buildings, du lịch, tiệc cuối năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2, CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-trade-marketing-thu-nhap-13-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205102
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
8.5 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Thang máy & Thiết bị An Bình
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BTC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH BTC STUDIO
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ANT EDU
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Du Lịch Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Victoria
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Circle K Viet Nam Ltd. Co. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Circle K Viet Nam Ltd. Co.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Solution Architect TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOLI VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MTV MINH ANH
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH BẢO
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm