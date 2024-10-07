Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 281A Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập kế hoạch & triển khai những dự án liên quan đến hoạt động quảng bá tại điểm bán & đại lý: chính sách, chương trình khuyến mãi, sự kiện ra mắt, sự kiện tài trợ...

Đăng ký khuyến mãi với Sở Công thương, thường xuyên cập nhật thông tin của cơ quan nhà nước về các luật khuyến mại

Khảo sát đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường để phát triển thị trường mới

Đánh giá, đề xuất tổ chức và tham gia các sự kiện, triển lãm, hội chợ ... phù hợp

Thực hiện và theo dõi chi tiết các công việc trong dự án, phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thành dự án theo từng giai đoạn

Giám sát và thực hiện các hoạt động trưng bày tại hệ thống trong khu vực

Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận theo tuần/tháng/quý

Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 - 3 năm kỹ năng và kinh nghiệm ở vị trí Trade marketing (Kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là một lợi thế)

- Có tư duy logic và nhạy bén với thị trường. Có năng lực đánh giá và xử lý vấn đề

- Có khả năng chịu áp lực cao & linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 9-12tr + 600 PC ăn + KPI

- Xét tăng lương 1 năm 2 lần, được đề xuất lương theo năng lực của bản thân

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết

- Được nghỉ lễ tết, được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.

- Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, teambuilding gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

