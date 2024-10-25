Tuyển Nhân Viên Trade Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

- Hiểu biết và Chuyên môn về sàn TMĐT

- Phát Triển Kênh: Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm trang website công ty, các sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội, tạo lập mối quan hệ, quản lý & chăm sóc khách hàng để thu hút khách hàng cho các gian hàng, thúc đẩy Doanh số và quảng bá thương hiệu.

- Triển khai Chiến Dịch: Thực hiện các chiến dịch marketing online, bao gồm email marketing, quảng cáo trên mạng xã hội, và tiếp thị nội dung.

- Triển khai và quản lý Livestream bán hàng: lập kế hoạch, nội dung, và tương tác trực tiếp.

- Tăng Trưởng Doanh Thu: Tập trung vào việc đẩy mạnh doanh số bán hàng và đạt được các mục tiêu doanh thu thông qua các chiến lược marketing

- Quản lý sản phẩm: Tạo sản phẩm mới và update tồn kho trên các kênh bán hàng

- Tương Tác Khách Hàng: Giao tiếp với khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến, chăm sóc KH và xử lý khiếu nại, quản lý giám sát các kênh TMĐT

- Phân Tích Hiệu Quả: Theo dõi và phân tích hiệu quả hoạt động của các kênh, cung cấp các báo cáo và thông tin chi tiết để cải thiện chiến lược bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

- Nam/nữ từ 22 – 30 tuổi.

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến Thương mại điện tử...

- Có kinh nghiệm làm Sales, ưu tiên kinh nghiệm làm việc kinh doanh online và các hoạt động Marketing online

- Năng động, yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

- Ưu tiên có kinh nghiệm, hiểu biết và yêu thích thể thao

- Thành thạo các công cụ online như Google Analytics, SEO/SEM, quản trị MXH và TMĐT

- Trung thực, thẳng thắn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và không ngại khó, thích chinh phục khó khăn thử thách trong công việc.

- Nhạy bén và có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPORT-E

