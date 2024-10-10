Tuyển Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn 7 xã Thượng Mỗ, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Tiếp nhận bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ chi tiết 2D/3D cho công tác gia công.

- Bóc tách kết cấu sản phẩm, ra file cắt CNC bằng phần mềm ABF Sketchup.

- Lập bản vẽ lắp ráp, đóng kiện sản phẩm.

- Bóc tách khối lượng, lập dự trù vật tư.

- Vận hành máy CNC (file cắt, bản vẽ kỹ thuật, tem dán,...)

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm cắt CNC.

- Đo đạc, khảo sát công trình (nếu cần).

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất

- Những công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Sketchup, AutoCad và các phần mềm có liên quan.

- Có kỹ năng khảo sát hiện trạng. Có kiến thức về đồ gỗ, vật liệu, xây dựng, hiểu về kết cấu sản phẩm và quy cách sản xuất sản phẩm nội thất

- Đọc hiểu bản vẽ

- Có tinh thần trách nhiệm cao,có sự cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

- Kỹ năng triển khai, quản lý công việc cá nhân và đội nhóm tốt.

- Năng động, sáng tạo, có khả năng nắm bắt xu hướng kịp thời;

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel...

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

- Có kinh nghiệm về thi công hoặc sản xuất là lợi thế -

- Tinh thần chịu tiếp thu công việc, cầu tiến

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đào tạo theo yêu cầu công việc.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện về lĩnh vực xây dựng, nội thất.

- Được hướng dẫn đào tạo để am hiểu về triển khai công trình lẫn sản xuất sản phẩm.

- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

