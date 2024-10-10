Tuyển Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn 7 xã Thượng Mỗ, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

-Tiếp nhận bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ chi tiết 2D/3D cho công tác gia công.
- Bóc tách kết cấu sản phẩm, ra file cắt CNC bằng phần mềm ABF Sketchup.
- Lập bản vẽ lắp ráp, đóng kiện sản phẩm.
- Bóc tách khối lượng, lập dự trù vật tư.
- Vận hành máy CNC (file cắt, bản vẽ kỹ thuật, tem dán,...)
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm cắt CNC.
- Đo đạc, khảo sát công trình (nếu cần).
- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất
- Những công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Sketchup, AutoCad và các phần mềm có liên quan.
- Có kỹ năng khảo sát hiện trạng. Có kiến thức về đồ gỗ, vật liệu, xây dựng, hiểu về kết cấu sản phẩm và quy cách sản xuất sản phẩm nội thất
- Đọc hiểu bản vẽ
- Có tinh thần trách nhiệm cao,có sự cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.
- Kỹ năng triển khai, quản lý công việc cá nhân và đội nhóm tốt.
- Năng động, sáng tạo, có khả năng nắm bắt xu hướng kịp thời;
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng: Word, Excel...
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
- Có kinh nghiệm về thi công hoặc sản xuất là lợi thế -
- Tinh thần chịu tiếp thu công việc, cầu tiến

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đào tạo theo yêu cầu công việc.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện về lĩnh vực xây dựng, nội thất.
- Được hướng dẫn đào tạo để am hiểu về triển khai công trình lẫn sản xuất sản phẩm.
- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT31TT3 khu đô thị thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

