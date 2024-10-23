Tuyển Thiết kế nội thất Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

– Nhận bản vẽ sơ bộ và bản chỉ thị của khách hàng Nhật

– Sử dụng phần mềm chuyên dụng tương tự AutoCAD để triển khai chi tiết bản vẽ theo chỉ thị

- Các công việc khác do Leader giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học liên quan đến kiến trúc, xây dựng

– Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kiến trúc

– Có khả năng sử dụng AutoCad/ JWCAD/ Walk in home/ Architrend

– Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Nhật và đã có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc nhà gỗ Nhật

– Có khả năng làm việc theo nhóm, chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Performance review: 1 lần/năm Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng... Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 8h/ tháng; Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho toàn bộ nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...).

Văn phòng làm việc tiện ích:

Miễn phí trà, coffee tại khu vực ăn uống của công ty Máy pha coffee, máy bán hàng tự động tiện ích ngay tại văn phòng.

Các hoạt động sôi nổi:

Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc... Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

