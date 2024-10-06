Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà NCC, 139/37 - 39 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Gò Vấp

IT phần mềm

- Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm ERP, kế toán, sản xuất...

- Đào tạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, vận hành hệ thống

- Hỗ trợ khách hàng gián tiếp hoặc trực tiếp khi khách hàng gặp khó khăn trong việc vận hành phần mềm.

- Phối hợp các bộ phận liên quan, truyền tải thông tin đặt thù khách hàng đến bộ phận kỹ thuật khi có phát sinh yêu cầu

- Nghiệm thu dự án

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc các chuyên ngành: CNTT, Hệ thống quản lý thông tin, Kế toán tài chính, Thống kê tin học...

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Yêu thích và có kiến thức về Kế toán, ERP, quy trình sản xuất

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.

- Chịu khó đi lại và chịu được áp lực

Quyền Lợi

- Lương: thỏa thuận + % hoa hồng dự án.

- Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết....

- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương

- Luôn có đồ ăn vặt tại công ty: bánh, kẹo, cafe, thức uống.....

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, được đào tạo các kỹ năng, được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn

- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Tham gia team building, sinh nhật, bữa trưa vui vẻ, du lịch cùng công ty

- Được hưởng các chế độ quy định của luật lao động và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

