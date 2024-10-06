Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà NCC, 139/37
- 39 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm ERP, kế toán, sản xuất...
- Đào tạo và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, vận hành hệ thống
- Hỗ trợ khách hàng gián tiếp hoặc trực tiếp khi khách hàng gặp khó khăn trong việc vận hành phần mềm.
- Phối hợp các bộ phận liên quan, truyền tải thông tin đặt thù khách hàng đến bộ phận kỹ thuật khi có phát sinh yêu cầu
- Nghiệm thu dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc các chuyên ngành: CNTT, Hệ thống quản lý thông tin, Kế toán tài chính, Thống kê tin học...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Yêu thích và có kiến thức về Kế toán, ERP, quy trình sản xuất
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.
- Chịu khó đi lại và chịu được áp lực
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận + % hoa hồng dự án.
- Thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết....
- 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương
- Luôn có đồ ăn vặt tại công ty: bánh, kẹo, cafe, thức uống.....
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, được đào tạo các kỹ năng, được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn
- Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
- Tham gia team building, sinh nhật, bữa trưa vui vẻ, du lịch cùng công ty
- Được hưởng các chế độ quy định của luật lao động và công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
