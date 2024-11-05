Tuyển Thiết kế nội thất CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
• Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng
• Thực hiện bản vẽ 2D chi tiết nội thất, thi công thô (trần, tường, sàn v.v...)
• Phối hợp với bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thi công, hồ sơ xin phép thi công, hoàn công, nghiệm thu
• Hỗ trợ thông tin, phối hợp với đội thiết kế, thi công để theo dõi, cập nhật bản vẽ trong quá trình thi công
• Bóc tách sườn khối lượng dự toán theo bản vẽ
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Trình độ: từ Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan nội thất, kiến trúc
• Am hiểu vật liệu và có những giải pháp linh hoạt trong việc triển khai thi công
• Có khả năng phối hợp tốt với bộ phận thiết kế và các bên đối tác.
• Có kiến thức về kết cấu và kỹ thuật thi công tại công trình
• Trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc
Yêu cầu CV đính kèm Bản vẽ đã thực hiện
Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương tháng 13.
• Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty
• Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe
• Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm.
• Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm.
• Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và phát huy năng lực.
• Bảo hiểm theo quy định (BHYT, BHXH).
• Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty.
• Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI