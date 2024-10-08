Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Khảo sát hiện trạng, khai triển bản vẽ 2D thi công (shop drawing) từ bản vẽ 3D và 2D của đơn vị thiết kế hoặc nhận hồ sơ thiết kế của đơn vị khác chuyển sang giai đoạn triển khai thi công
- Nắm đầy đủ thông tin thiết kế như: Chất liệu vật liệu sử dụng, tay nắm, quy cách sử dụng sản phẩm và các yêu cầu có trong thiết kế cần trao đổi, thông số thiết bị phụ kiện, yêu cầu kỹ thuật.
- Phản hồi, tư vấn ngược lại cho đơn vị thiết kế và khách hàng các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhằm thống nhất bản vẽ triển khai, giải pháp thi công,...
- Triển khai hồ sơ cấp phép.
- Triển khai shopdrawing các hạng mục triển khai thi công (hồ sơ kỹ thuật, cải tạo, nội thất) và ghi chi tiết đầy đủ các thông số và vật liệu cụ thể trong bản vẽ sản xuất.
- Triển khai shopdrawing hồ sơ kiến trúc từ hồ sơ thiết kế.
- Đi check xưởng đảm bảo nội thất được thi công đúng theo bản vẽ. Cập nhật các thông tin điều chỉnh trong quá trình sản xuất.
- Đọc, hiểu, làm được cơ bản về ME.
- Am hiểu các loại vật liệu trong thi công. Am hiểu cấu tạo và quy cách thi công của các hạng mục thô – hoàn thiện – nội thất.
- Phối hợp và làm việc cụ thể và rà soát hồ sơ và đưa ra các phương án kĩ thuật hay thi công với các phòng, thi công dự toán trong quá trình thi công và chuẩn bị thi công công trình.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của các cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp đại học, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng được phần mềm AUTOCAD, SKETCHUP, và các phần mềm bổ trợ liên quan.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và chi tiết, vẽ đúng chi tiết kết cấu, cấu tạo.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tính cầu toàn và tương tác trong công việc tốt.
- Đam mê với công việc và có sự cầu tiến, ham học hỏi.
- Năng động, nhiệt huyết , có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (nghỉ 2 thứ 7 và làm 2 thứ 7 full)
- Sáng 8h30-12h, Chiều 13h00 - 17h30
- Chế độ lương: lương cứng 12.000.000 – 15.000.000 + % thưởng dự án.
- Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.
- Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau kí hợp đồng chính thức với công ty.
- Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
- Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

