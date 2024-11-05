Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Chúng tôi đang tìm kiếm một System Engineer (Kỹ sư hệ thống) có kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống ảo hóa, cơ sở dữ liệu, lưu trữ và hạ tầng mạng. Ứng viên sẽ chịu trách nhiệm trong việc:

Quản lý hệ thống ảo hóa: Cấu hình, quản trị và giám sát các máy chủ ảo hóa trên nền tảng ESXi, vCenter.

Quản lý backup: Vận hành và quản lý hệ thống sao lưu dữ liệu với Veeam, đảm bảo dữ liệu được sao lưu an toàn và khôi phục khi cần thiết.

Quản lý cơ sở dữ liệu: Cài đặt, cấu hình, quản lý và tối ưu hóa các hệ thống cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, PostgreSQL.

Quản lý hệ thống lưu trữ: Vận hành và quản trị hệ thống lưu trữ trên nền tảng Oracle Solaris, đảm bảo tính ổn định và hiệu suất cao.

Quản lý HSM (Hardware Security Module): Cấu hình và quản lý các module bảo mật phần cứng để bảo vệ và quản lý các khóa mã hóa an toàn.

Quản lý hệ thống lưu trữ đối tượng S3: Cấu hình, triển khai và vận hành hệ thống S3 nhằm đảm bảo lưu trữ dữ liệu phân tán an toàn và hiệu quả.

Quản lý hạ tầng mạng: Cấu hình và quản trị switch Cisco, firewall Fortinet, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định và an toàn.

Theo dõi, hỗ trợ vận hành hệ điều hành Windows và Linux.

Hỗ trợ cấu hình và cài đặt OS, xử lý sự cố hệ điều hành (nếu có).

Cấu hình, cài đặt các host vật lý và máy chủ ảo.

Hỗ trợ xử lý lỗi hệ thống khi xảy ra sự cố.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống ảo hóa và cơ sở dữ liệu.

Có kinh nghiệm quản lý nền tảng ảo hóa VMware (ESXi, vCenter).

Có kinh nghiệm với các giải pháp backup, đặc biệt là Veeam.

Có kinh nghiệm trong việc quản trị các hệ thống cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL, PostgreSQL.

Có kinh nghiệm quản lý hệ thống lưu trữ trên nền tảng Oracle Solaris.

Có kinh nghiệm với HSM (Hardware Security Module) và bảo mật mã hóa là một lợi thế.

Có kinh nghiệm với hệ thống lưu trữ S3 là một lợi thế.

Có kinh nghiệm cấu hình và quản lý switch Cisco, firewall Fortinet.

Có khả năng phân tích và xử lý sự cố hệ thống nhanh chóng và hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có thể làm việc dưới áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;

Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp;

Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới;

Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;

Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;

Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10,… và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;

Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;

Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển

