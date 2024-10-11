Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/2/11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với khách hàng Phân tích và xác định phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng sản phẩm với khách hàng Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả chức năng hệ thống Thống nhất nghiệp vụ với khách hàng bằng tài liệu URD Tham gia rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng
Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với khách hàng
Phân tích và xác định phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng sản phẩm với khách hàng
Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả chức năng hệ thống
Thống nhất nghiệp vụ với khách hàng bằng tài liệu URD
Tham gia rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan như: Kinh tế, Quản trị, Kế toán, Kiểm toán,Tài chính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin.
- Hiểu rõ về quy trình phát triển phần mềm, quy trình triển khai Dự án công nghệ thông tin
- Sử dụng tốt các công cụ phân tích, xây dựng sơ đồ nghiệp vụ cơ bản. Có khả năng mô hình và khái quát hóa các vấn đề trong hệ thống ERP.
- Hiểu một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau : PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL.
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt
- Có kỹ năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt và tích cực.
- Có kỹ năng thuyết trình, tư vấn và thuyết phục tốt.
- Có kỹ năng quản lý đội/nhóm, quản lý tiến độ công việc
- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương: Có từ 2 năm triển khai dự án ERP, có am hiểu nghiệp vụ kế toán

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 – 25 triệu, có thể deal cao hơn phù hợp với năng lực Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ... Lương tháng 13, review lương 2 lần trên năm Nghỉ mát 1 lần/năm Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, ... Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhân ái. Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm. Cơ hội học tập phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên.
Mức lương: 15 – 25 triệu, có thể deal cao hơn phù hợp với năng lực
Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ...
BHXH, BHYT, BHTN, ...
Lương tháng 13, review lương 2 lần trên năm
Nghỉ mát 1 lần/năm
Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, ...
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhân ái.
Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty
Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.
Cơ hội học tập phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Gia Trí Bình thạnh

