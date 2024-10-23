Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27/20A Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Nhận nhiệm vụ từ chủ trì thiết kế sau đó triển khai chi tiết kiến trúc, vật liệu hoàn thiện, các kích thước đủ để thi công

- Có thể được giao thiết kế các công trình đơn giản, điện nước ... để học hỏi thêm, tăng thêm năng lực chuyên môn.

- Triển khai Thiết kế trụ sở cơ quan + nhà phố + biệt thự + văn phòng + khách sạn ...

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 - Sáng Thứ 7

Sáng : 8h30- 12h

Chiều : 13h30-18h

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng phần mềm Revit

- Tốt nghiệp từ trung cấp, ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc/ Xây Dựng

- Chăm chỉ, cẩn thận.

- Ý tưởng thiết kế tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, từ 10.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực)

- Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng ... Được cọ sát nhiều dự án khác nhau.

- Được làm việc tại công ty, học hỏi thêm kinh nghiệm nghề nghiệp, hưởng các quyền lợi theo qui định ...

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

