Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27/20A Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Nhận nhiệm vụ từ chủ trì thiết kế sau đó triển khai chi tiết kiến trúc, vật liệu hoàn thiện, các kích thước đủ để thi công
- Có thể được giao thiết kế các công trình đơn giản, điện nước ... để học hỏi thêm, tăng thêm năng lực chuyên môn.
- Triển khai Thiết kế trụ sở cơ quan + nhà phố + biệt thự + văn phòng + khách sạn ...
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 - Sáng Thứ 7
Sáng : 8h30- 12h
Chiều : 13h30-18h
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm Revit
- Tốt nghiệp từ trung cấp, ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Kiến Trúc/ Xây Dựng
- Chăm chỉ, cẩn thận.
- Ý tưởng thiết kế tốt
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh, từ 10.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực)
- Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng ... Được cọ sát nhiều dự án khác nhau.
- Được làm việc tại công ty, học hỏi thêm kinh nghiệm nghề nghiệp, hưởng các quyền lợi theo qui định ...
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
