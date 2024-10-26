Tuyển Nhân Viên Trực Page thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng qua nền tảng Social: Facebook, Zalo, Web, Insta, v.v... Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng. Xử lý, theo dõi các đơn hàng theo quy trình Tham gia vào các công việc liên quan theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu là NỮ Am hiểu về thời trang là một lợi thế Biết lắng nghe học hỏi, chăm chỉ, mong muốn tìm công việc thu nhập tốt Kinh nghiệm Sale các ngành nghề hoặc bán hàng onl/off thời trang Chấp nhận chưa có kinh nghiệm trực page Ưu tiên có Laptop cá nhân

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập/tháng 7-12 triệu Lộ trình phát triển lên Leader Cạnh tranh và data phân chia bình đẳng giữa các sale

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.