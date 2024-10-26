Tuyển Nhân Viên Trực Page thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY
- Hà Nội: Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng qua nền tảng Social: Facebook, Zalo, Web, Insta, v.v...
Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng.
Xử lý, theo dõi các đơn hàng theo quy trình
Tham gia vào các công việc liên quan theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu là NỮ
Am hiểu về thời trang là một lợi thế
Biết lắng nghe học hỏi, chăm chỉ, mong muốn tìm công việc thu nhập tốt
Kinh nghiệm Sale các ngành nghề hoặc bán hàng onl/off thời trang
Chấp nhận chưa có kinh nghiệm trực page
Ưu tiên có Laptop cá nhân
Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập/tháng 7-12 triệu
Lộ trình phát triển lên Leader
Cạnh tranh và data phân chia bình đẳng giữa các sale
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1-CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
