Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 56 đường 23 KĐT Thành Phố Giao Lưu, Cổ nhuế, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tiếp nhận, sàng lọc khách hàng từ MKT đổi về.

- Thực hiện chat tư vấn giới thiệu công ty và sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng

- Nhận biết, năm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các dịch vụ phù hợp

- Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, tạo dựng lòng tin cúa khách hàng với doanh nghiệp

- Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường được giao

- Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/Chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ/ĐH Kinh nghiệm làm việc: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Có là 1 lợi thế) Kĩ năng mềm: - Thao tác máy tính nhanh - Kĩ năng giao tiếp - Kĩ năng làm việc nhóm Yêu cầu khác: - Có laptop cá nhân - Ham học hỏi, cầu tiến

Độ tuổi: 20 -25 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: Lương cơ bản: 6tr150 – 7tr650 + % ds + Thưởng (Thu nhập 10M – 20M)

Quyền lợi:

- Chỗ gửi xe free - Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. - Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,.. - Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy - Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..

Thời gian làm việc: 8h20 - 16h30 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30) - Đăng kí nghỉ linh hoạt 4 ngày tùy chọn trong tháng

Môi trường làm việc và văn hóa:

- Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái - Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến. - Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90% - Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kì. - Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiêp cho nhân viên mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

