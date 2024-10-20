Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
- Hà Nội: số 56 đường 23 KĐT Thành Phố Giao Lưu, Cổ nhuế, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tiếp nhận, sàng lọc khách hàng từ MKT đổi về.
- Thực hiện chat tư vấn giới thiệu công ty và sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng
- Nhận biết, năm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các dịch vụ phù hợp
- Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, tạo dựng lòng tin cúa khách hàng với doanh nghiệp
- Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường được giao
- Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20 -25 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Chỗ gửi xe free - Được đóng BHXH, lương tháng thứ 13, thưởng và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước. - Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: quỹ liên hoan, sinh nhât hàng tháng, thăm hỏi ốm đau,.. - Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực & tư duy - Tham gia các hoạt động tập thể: đá bóng,team building, Year and Party, sự kiện tri ân, Lễ vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng,..
Thời gian làm việc: 8h20 - 16h30 (nghỉ trưa 11h50 - 13h30) - Đăng kí nghỉ linh hoạt 4 ngày tùy chọn trong tháng
Môi trường làm việc và văn hóa:
- Văn phòng làm việc được thiết kế hiện đại, tạo không gian làm việc thoải mái - Làm việc trong môi trường tôn trọng và cầu thị nhân tài. Luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho sự cầu tiến. - Đồng nghiệp thuộc độ tuổi 9x trẻ trung, năng động chiếm tới 90% - Được tham gia các hoạt động kết nối, học tập và chia sẻ cùng lãnh đạo doanh nghiệp: Đào tạo nội bộ, feedback và review nhân viên định kì. - Đào tạo 7 văn hóa doanh nghiêp cho nhân viên mới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
