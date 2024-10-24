Tuyển Nhân Viên Trực Page thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Phúc Minh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
100% Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận MKT ( Sales/trực page không cần đi tìm kiếm khách hàng)
Nhắn tin qua page hoặc qua phần mềm pancake để tư vấn sản phẩm cho khách hàng là người nước ngoài, chốt đơn hàng
Lên đơn trên hệ thống phần mềm của công ty
Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng
Tìm hiểu các chiến lược bán hàng mới, hiệu quả hơn.
Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo dành cho nhân viên bán hàng online do công ty tổ chức.
Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng ( Không yêu cầu kinh nghiệm)
Có máy tính cá nhân
Có trách nhiệm, chủ động, chăm chỉ.
Hoàn thành đúng và đủ công việc được giao
Nam/Nữ: 1995-2003
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-30M: LCB + Phụ cấp + Thưởng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTT,Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động
Nghỉ phép tháng theo quy chế của công ty, đối với nhân viên chính thức làm việc Thưởng lễ; tết theo quy chế của công ty Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Được làm công việc về mảng mình yêu thích. Nội dung công việc thay đổi mỗi ngày, không có sự nhàm chán; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ với khoảng 1000 GenZ Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về Marketing hoàn toàn miễn phí; Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13,... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty; Quà sinh nhật, summer trip, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.
Nghỉ phép tháng theo quy chế của công ty, đối với nhân viên chính thức làm việc
Thưởng lễ; tết theo quy chế của công ty
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được làm công việc về mảng mình yêu thích. Nội dung công việc thay đổi mỗi ngày, không có sự nhàm chán;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, vui vẻ với khoảng 1000 GenZ
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về Marketing hoàn toàn miễn phí;
Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, Tết, thưởng lương tháng 13,... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty;
Quà sinh nhật, summer trip, party cuối năm cùng các chương trình team building khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
