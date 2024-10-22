Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Trực fanpage, tổng đài, website, các kênh thương mại điện tử của công ty và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

- Tư vấn, phân tích sản phẩm phù hợp và thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng

- Chốt đơn hàng online và chuyển thông tin tới kho để đóng gói và xuất hàng

- Cập nhật tình trạng đơn hàng để trả lời khách hàng khi được hỏi

- Đôn đốc khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán sản phẩm đúng hạn

- Tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua fanpage, tổng đài, website, email và các kênh thương mại điện tử của công ty.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đến làm tại văn phòng Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận

- Có kinh nghiệm trực page thời trang

- Chăm chỉ, chịu được áp lực

- Kỹ năng: Giao tiếp, bán hàng

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán lẻ là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 hàng năm dựa theo tình hình kinh doanh của công ty

- Chế độ ngày nghỉ: 1 tháng nghỉ 2 ngày

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC

