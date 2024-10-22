Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Trực fanpage, tổng đài, website, các kênh thương mại điện tử của công ty và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
- Tư vấn, phân tích sản phẩm phù hợp và thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng
- Chốt đơn hàng online và chuyển thông tin tới kho để đóng gói và xuất hàng
- Cập nhật tình trạng đơn hàng để trả lời khách hàng khi được hỏi
- Đôn đốc khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán sản phẩm đúng hạn
- Tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua fanpage, tổng đài, website, email và các kênh thương mại điện tử của công ty.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trực page thời trang
- Chăm chỉ, chịu được áp lực
- Kỹ năng: Giao tiếp, bán hàng
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm bán lẻ là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên muốn tìm công việc ổn định, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ ngày nghỉ: 1 tháng nghỉ 2 ngày
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI