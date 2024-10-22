Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Chi An làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Chi An
- Hà Nội: 110 Thái Hà
- Đống Đa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm qua kênh online của hãng.
Chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh bán hàng trực tuyến của Cty.
Tiếp nhận khách hàng và đơn đặt hàng qua các kênh online của hãng.
Nhập dữ liệu, báo cáo hằng ngày theo quy định chung của phòng.
Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của Trưởng Bộ Phận
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm qua kênh online của hãng.
Chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh bán hàng trực tuyến của Cty.
Tiếp nhận khách hàng và đơn đặt hàng qua các kênh online của hãng.
Nhập dữ liệu, báo cáo hằng ngày theo quy định chung của phòng.
Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của Trưởng Bộ Phận
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời trang
Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Làm offline tại văn phòng
Tại Công ty TNHH Chi An Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương cơ bản 4,5triệu + phụ cấp+ doanh số. Thu nhập dao động từ 6-10 triệu
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
- Cơ hội sở hữu các mẫu thời trang cao cấp mới nhất với giá ưu đãi
- Làm xoay ca linh hoạt: ca 1 8h45-17h, ca 2: 13h45-22h
- Tháng nghỉ 3 buổi linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chi An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI