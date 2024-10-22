Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Chi An làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 Thái Hà - Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm qua kênh online của hãng. Chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh bán hàng trực tuyến của Cty. Tiếp nhận khách hàng và đơn đặt hàng qua các kênh online của hãng. Nhập dữ liệu, báo cáo hằng ngày theo quy định chung của phòng. Thực hiện các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu của Trưởng Bộ Phận

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cái đẹp, thích mua sắm và tìm hiểu về thời trang Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt tình Có khả năng chịu áp lực công việc cao Làm offline tại văn phòng

Tại Công ty TNHH Chi An Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 4,5triệu + phụ cấp+ doanh số. Thu nhập dao động từ 6-10 triệu - Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện - Cơ hội sở hữu các mẫu thời trang cao cấp mới nhất với giá ưu đãi - Làm xoay ca linh hoạt: ca 1 8h45-17h, ca 2: 13h45-22h - Tháng nghỉ 3 buổi linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chi An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.