Tuyển Nhân Viên Trực Page thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tiếp nhận data có sẵn từ bộ phận Marketing, nhắn tin tư vấn sản phẩm cho khách hàng;

Chốt đơn và theo dõi hành trình đơn hàng;

Báo cáo kết quả công việc;

Thời gian làm việc: 8h20 - 16h30 (Nghỉ trưa từ 11h50 - 13h30) tháng được nghỉ 04 ngày tùy chọn.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), thích kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm; Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm về tư vấn, bán hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), thích kinh doanh;

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm;

Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm về tư vấn, bán hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, cụ thể:

Lương cơ bản 6.650.000

% Doanh số từ 1,1% - 2,0%

Thưởng tuần từ 100.000 - 200.000

Thưởng tháng từ 1.000.000 - 5.000.000

Thưởng sao từ 500.000 - 25.000.000

Thưởng contest

Thưởng thụ động 1% từ doanh số CSKH...

Trường hợp < KPIs: Lương cơ bản 5.100.000 - 6.100.000 + Thưởng % doanh số + Thưởng khác

- Vé gửi xe miễn phí

- Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết và tham gia các hoạt động du lịch của Công ty

- Được đào tạo phát triển năng lực và tư duy

- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Senior Leader - …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

