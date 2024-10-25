Tuyển Nhân Viên Trực Page thu nhập 8 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Tiếp nhận data có sẵn từ bộ phận Marketing, nhắn tin tư vấn sản phẩm cho khách hàng;
Chốt đơn và theo dõi hành trình đơn hàng;
Báo cáo kết quả công việc;
Thời gian làm việc: 8h20 - 16h30 (Nghỉ trưa từ 11h50 - 13h30) tháng được nghỉ 04 ngày tùy chọn.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), thích kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm; Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm về tư vấn, bán hàng.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), thích kinh doanh;
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm;
Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm về tư vấn, bán hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 9.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng, cụ thể:
Lương cơ bản 6.650.000 % Doanh số từ 1,1% - 2,0% Thưởng tuần từ 100.000 - 200.000 Thưởng tháng từ 1.000.000 - 5.000.000 Thưởng sao từ 500.000 - 25.000.000 Thưởng contest Thưởng thụ động 1% từ doanh số CSKH... Trường hợp < KPIs: Lương cơ bản 5.100.000 - 6.100.000 + Thưởng % doanh số + Thưởng khác
Lương cơ bản 6.650.000
% Doanh số từ 1,1% - 2,0%
Thưởng tuần từ 100.000 - 200.000
Thưởng tháng từ 1.000.000 - 5.000.000
Thưởng sao từ 500.000 - 25.000.000
Thưởng contest
Thưởng thụ động 1% từ doanh số CSKH...
Trường hợp < KPIs: Lương cơ bản 5.100.000 - 6.100.000 + Thưởng % doanh số + Thưởng khác
- Vé gửi xe miễn phí
- Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết và tham gia các hoạt động du lịch của Công ty
- Được đào tạo phát triển năng lực và tư duy
- Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn: Phó Leader – Leader – Senior Leader - …
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
