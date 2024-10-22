Tuyển Kinh doanh/Bán hàng INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.
- Hà Nội: 214 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Trả lời cuộc gọi đến một cách kịp thời và thân thiện
Đánh giá các vấn đề và khiếu nại của người gọi và cung cấp các giải pháp thích hợp cho họ
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa
Cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và tạo sự quan tâm đến ưu đãi
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nghe và nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt
Có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát
Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Bạn có thể đạt được thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực.
Học việc 2 tháng lương cứng 8 triệu.
Nhân viên chính thức: 10 -15 triệu/ tháng + KPI ( tùy theo năng lực)
Thưởng dựa theo performance review hàng tháng
Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
Lương tháng 13 + Nghỉ lễ như nhà nước + 12 ngày phép/năm
Làm việc với Công ty nước ngoài, môi trường làm việc quốc tế, nhiều cơ hội thăng tiến
Làm 5 ngày 1 tuần: nghỉ thứ 7, chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
