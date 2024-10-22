Tuyển Kinh doanh/Bán hàng INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 214 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Trả lời cuộc gọi đến một cách kịp thời và thân thiện Đánh giá các vấn đề và khiếu nại của người gọi và cung cấp các giải pháp thích hợp cho họ Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa Cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và tạo sự quan tâm đến ưu đãi
Trả lời cuộc gọi đến một cách kịp thời và thân thiện
Đánh giá các vấn đề và khiếu nại của người gọi và cung cấp các giải pháp thích hợp cho họ
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa
Cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và tạo sự quan tâm đến ưu đãi

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghe và nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt Có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Nghe và nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt
Có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát
Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Bạn có thể đạt được thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực. Học việc 2 tháng lương cứng 8 triệu. Nhân viên chính thức: 10 -15 triệu/ tháng + KPI ( tùy theo năng lực) Thưởng dựa theo performance review hàng tháng Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN... Lương tháng 13 + Nghỉ lễ như nhà nước + 12 ngày phép/năm Làm việc với Công ty nước ngoài, môi trường làm việc quốc tế, nhiều cơ hội thăng tiến Làm 5 ngày 1 tuần: nghỉ thứ 7, chủ nhật
Lương: Bạn có thể đạt được thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực.
Học việc 2 tháng lương cứng 8 triệu.
Nhân viên chính thức: 10 -15 triệu/ tháng + KPI ( tùy theo năng lực)
Thưởng dựa theo performance review hàng tháng
Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
Lương tháng 13 + Nghỉ lễ như nhà nước + 12 ngày phép/năm
Làm việc với Công ty nước ngoài, môi trường làm việc quốc tế, nhiều cơ hội thăng tiến
Làm 5 ngày 1 tuần: nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

Liên Hệ Công Ty

INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 214 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

