Tuyển Kinh doanh/Bán hàng INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Trả lời cuộc gọi đến một cách kịp thời và thân thiện Đánh giá các vấn đề và khiếu nại của người gọi và cung cấp các giải pháp thích hợp cho họ Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa Cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và tạo sự quan tâm đến ưu đãi

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghe và nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tốt Có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát Thái độ tích cực, năng động và sẵn sàng học hỏi Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Bạn có thể đạt được thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực. Học việc 2 tháng lương cứng 8 triệu. Nhân viên chính thức: 10 -15 triệu/ tháng + KPI ( tùy theo năng lực) Thưởng dựa theo performance review hàng tháng Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN... Lương tháng 13 + Nghỉ lễ như nhà nước + 12 ngày phép/năm Làm việc với Công ty nước ngoài, môi trường làm việc quốc tế, nhiều cơ hội thăng tiến Làm 5 ngày 1 tuần: nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERNATIONAL TOURISM HUMAN RESOURCE SERVICES CO., LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.