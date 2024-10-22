Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 201F Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

- Quản lý hình ảnh trưng bày tại các cửa hàng khu vực HCM và các tỉnh Miền Nam, đàm bảo theo tiêu chuẩn quy định của công ty.

- Vận dụng không gian để sắp xếp và trưng bày hàng hóa hiệu quả

- Trang trí cửa hàng theo Concept trưng bày tại từng thời điểm

- Lên kế hoạch và kiểm tra cửa hàng định kỳ

- Hỗ trợ nhân viên tại cửa hàng tư vấn mix đồ cho khách hàng

- Lên ý tưởng, hình ảnh trưng bày cho các cửa hàng mở mới của công ty

- Nam/Nữ tuổi từ 22 – 35 tuổi - Kinh nghiệm tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương:Merchandiser, Chăm sóc hình ảnh, Trưng bày hàng hóa

- Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang cao cấp, dịch vụ bán lẻ

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành may mặc, thời trang, Marketing, kinh tế, đồ họa...

- Am hiểu về thời trang, bán lẻ, khách hàng... - Có khả năng mix & match trang phục, sắp xếp bố cục, có tính thẩm mỹ, có gu thời trang

- Khả năng giao tiếp, lắng nghe và quan sát tốt

- Sẵn sàng đi công tác theo kế hoạch của công ty

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG ELISE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 -20M (Thỏa thuận theo năng lực)

- Được hưởng đầy đủ các chệ độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật Lao Động.

- Du lịch hàng năm công ty.

- Thưởng các ngày lễ lớn như 30/4 – 1/5, 2/9.....

