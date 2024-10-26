Tuyển Nhân Viên Trưng Bày thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng Guideline VM trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu JM Dress Design.

- Tập trung insight vào các khía cạnh động lực khiến khách mua hàng, các nỗi trăn trở rào cản của khách hàng, đánh vào trải nghiệm, nhận thức, cảm xúc và sự thỏa mãn của khách hàng.

- Set up trưng bày sản phẩm cho 2 lookbook hàng mới lên mỗi tháng và customer journey mua sắm cho các chương trình sale hàng tháng.

- Phối hợp với các chiến dịch Marketing, đội ngũ kinh doanh để tối ưu hoá quá trình mua hàng của khách.

- Tăng cường độ nhận diện, sự yêu thích của khách hàng đối với thương hiệu.

- Nhận định xu hướng mua sắm, phân tích sự thay đổi trong nhận thức - tâm lý - đặc tính vùng miền của khách hàng với thương hiệu.

- Trực tiếp kiểm soát và đưa ra đề xuất với bộ phận VM về hình ảnh, thay đổi hình ảnh của hệ thống cửa hàng.

- Đào tạo và định kỳ kiểm tra kiến thức về trưng treo hàng hoá cho nhân viên Hệ thống cửa hàng.

- Hoàn thành các chỉ số KPIs từ phòng Marketing bàn giao.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp và Lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Marketing, Thiết kế, Sáng tạo mỹ thuật.

- Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva, v.v. là một lợi thế.

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Gu thẩm mỹ, óc sáng tạo.

- Tỉ mỉ, chi tiết.

Quyền Lợi

- Thu nhập: 10-15tr/1 tháng.

- Có lộ trình phát triển chuyên môn.

- Được tạo điều kiện học hỏi, phát triển về chuyên môn thiết kế thời trang.

- Được hưởng mọi chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

- Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả kinh doanh

- Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

- Hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty: Sinh nhật, mua hàng nội bộ được giảm giá,.....

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và đặc biệt hoà đồng với nhiều hoạt động văn hoá tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện,....

Cách Thức Ứng Tuyển

