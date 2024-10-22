Tuyển Thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vincom Đồng Khởi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đảm nhận việc sắp xếp và trưng bày sản phẩm sao cho hiệu quả và đẹp mắt nhất Sắp xếp lại hàng hóa theo những yêu cầu có sẵn của nhãn hàng, thương hiệu Trưng bày các sản phẩm hàng hóa tại cửa hàng đúng theo layout, sắp xếp hàng hóa in floor, window, thay đổi tạo hình ma nơ căng tại cửa hàng. Đảm bảo các khu vực, cách bày trí hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn được đưa xuống..

Đảm nhận việc sắp xếp và trưng bày sản phẩm sao cho hiệu quả và đẹp mắt nhất

Sắp xếp lại hàng hóa theo những yêu cầu có sẵn của nhãn hàng, thương hiệu

Trưng bày các sản phẩm hàng hóa tại cửa hàng đúng theo layout, sắp xếp hàng hóa in floor, window, thay đổi tạo hình ma nơ căng tại cửa hàng.

Đảm bảo các khu vực, cách bày trí hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn được đưa xuống..

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đọc được tiếng Anh căn bản để xem VM guidelines và products. Có style cá tính, thích và biết mix & match trang phục. Cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan cho vị trí này. Nhận biết các xu hướng và các hoạt động hiện tại trong thiết kế, thời trang. Có kỹ năng giao tiếp tốt để trình bày ý tưởng cho người khác Biết cách vận dụng không gian để sắp xếp và trưng bày hàng hóa 1 cách hiệu quả. Biết tự tạo động lực cũng như thúc đẩy bản thân phát triển.

Đọc được tiếng Anh căn bản để xem VM guidelines và products. Có style cá tính, thích và biết mix & match trang phục.

Cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan cho vị trí này.

Nhận biết các xu hướng và các hoạt động hiện tại trong thiết kế, thời trang.

Có kỹ năng giao tiếp tốt để trình bày ý tưởng cho người khác

Biết cách vận dụng không gian để sắp xếp và trưng bày hàng hóa 1 cách hiệu quả.

Biết tự tạo động lực cũng như thúc đẩy bản thân phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn = Lương cứng + Phụ cấp 350.000 + Thưởng doanh số cửa hàng + Tăng ca

(Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc)

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số Tham gia các hoạt động Team building do Công ty tổ chức Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số

Tham gia các hoạt động Team building do Công ty tổ chức

Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin