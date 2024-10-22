Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

1. Công tác Truyền thông nội bộ

Tổ chức các sự kiện nội bộ. Tổ chức CLB sinh hoạt cho CBNV. Tạp chí nội bộ: Phối hợp các bộ phận phòng ban viết bài, bổ sung ý tưởng để làm phong phú tạp chí. Viết bài về các sự kiện nội bộ.

Tổ chức các sự kiện nội bộ.

Tổ chức CLB sinh hoạt cho CBNV.

Tạp chí nội bộ: Phối hợp các bộ phận phòng ban viết bài, bổ sung ý tưởng để làm phong phú tạp chí.

Viết bài về các sự kiện nội bộ.

2. Xây dựng và quảng bá hình ảnh nội bộ/gắn kết CBNV

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ. Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc. Xử lý khủng hoảng, những sai lệch từ thông tin bên ngoài gây bất lợi cho hình ảnh của công ty. Kế hoạch quảng bá hình ảnh của công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua cách thức truyền thông và ấn phẩm truyền thông nội bộ.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ.

Đề xuất những ý tưởng mới gắn kết CBNV và tạo động lực làm việc.

Xử lý khủng hoảng, những sai lệch từ thông tin bên ngoài gây bất lợi cho hình ảnh của công ty.

Kế hoạch quảng bá hình ảnh của công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua cách thức truyền thông và ấn phẩm truyền thông nội bộ.

3. Thiết lập ngân sách Truyền thông nội bộ theo giai đoạn/năm

Thiết lập/theo dõi và báo cáo ngân sách truyền thông nội bộ Đề xuất đánh giá tất cả kênh truyền thông để đưa giải pháp điều chỉnh. Đo lường hiệu quả các hoạt động marketing.

Thiết lập/theo dõi và báo cáo ngân sách truyền thông nội bộ

Đề xuất đánh giá tất cả kênh truyền thông để đưa giải pháp điều chỉnh.

Đo lường hiệu quả các hoạt động marketing.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm ít nhất 02 năm ở vị trí trong ngành Truyền thông nội bộ.

– Trình độ học vấn, chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ...

– Kỹ năng truyền tải thông tin: Biết cách truyền đạt vấn đề rõ ràng, ngắn gọn và hiệu quả;

– Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

– Kỹ năng làm việc nhóm: Trao đổi, làm việc nội bộ một cách hòa đồng, giữ quan hệ tốt với mọi người.

Yêu cầu khác:

– Tư duy sâu rộng, nhận thưc vấn đề nhanh;

– Khả năng lập kế hoạch tổ chức công việc hiệu quả;

– Phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc nhóm;

-Tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.

– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.

– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.

– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.

– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.

– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin