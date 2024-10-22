Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia lên ý tưởng, thực hiện các hoạt động truyền thông, PR cho sản phẩm, dịch vụ của công ty. Viết bài PR, bài báo, bài viết giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho website, fanpage, báo chí, các kênh truyền thông khác. Thực hiện các hoạt động truyền thông, PR trên các kênh mạng xã hội, báo chí, truyền thông online. Theo dõi, phân tích hiệu quả các hoạt động truyền thông, PR. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, PR khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia lên ý tưởng, thực hiện các hoạt động truyền thông, PR cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Viết bài PR, bài báo, bài viết giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho website, fanpage, báo chí, các kênh truyền thông khác.

Thực hiện các hoạt động truyền thông, PR trên các kênh mạng xã hội, báo chí, truyền thông online.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các hoạt động truyền thông, PR.

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, PR khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các ngành nghề có liên quan. Có kiến thức về Marketing, PR, truyền thông, báo chí. Nắm vững các kỹ năng viết bài, viết content, viết PR. Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh, video. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tốt nghiệp Đại học các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các ngành nghề có liên quan.

Có kiến thức về Marketing, PR, truyền thông, báo chí.

Nắm vững các kỹ năng viết bài, viết content, viết PR.

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh, video.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân; Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc; Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện; Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN; Thu nhập phù hợp năng lực bản thân; Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân;

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc;

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện;

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;

Thu nhập phù hợp năng lực bản thân;

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin