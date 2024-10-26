Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư thu nhập Tới 30 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư thu nhập Tới 30 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

1. Marketing - Phát triển khách hàng • Nghiên cứu phân tích thị trường, thị hiếu khách hàng là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Lên ý tưởng triển khai các nội dung, chiến lược truyền thông, Marketing thu hút khách hàng tiềm năng từ “Kênh Marketing Tư vấn đầu tư online” về “Kênh Tư vấn đầu tư Chính” - Room Tư Vấn/Cộng Đồng trên Zalo. • “Kênh Marketing TVĐT” đa dạng cách thức như livestream, đăng bài viết hoặc video phân tích, tư vấn đầu tư, chia sẻ kiến thức/kỹ năng/kinh nghiệm/ phương pháp đầu tư,... lên các diễn đàn, mạng xã hội Youtube, TikTok, FaceBook, FireAnt,... .
1. Marketing - Phát triển khách hàng
2. Tư vấn đầu tư - Chốt Deals • Phân tích đánh giá nhu cầu, mong muốn, khẩu vị rủi ro, phương pháp đầu tư, kỳ vọng và mục tiêu của khách hàng (nhà đầu tư) để tư vấn các sản phẩm chính sách phù hợp. Giới thiệu các sản phẩm/chính sách ưu đãi, cạnh tranh của VPS. • Cập nhật thông tin, phân tích thị trường, cơ hội đầu tư các mã cổ phiếu từ Đội ngũ Chuyên môn để tư vấn cho nhà đầu tư. • Nắm bắt tâm lý, khéo léo sử dụng khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, “chốt deals” hợp tác mời khách hàng về giao dịch, đầu tư. Phát triển mối quan hệ và đồng hành lâu dài.
2. Tư vấn đầu tư - Chốt Deals
3. Nghiên cứu - Phân tích đầu tư • Không ngừng học hỏi, trau dồi, nâng cao hoàn thiện kiến thức chuyên muôn, thực hành nghiệp vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. • Tham gia đào tạo, nghiên cứu, phân tích cổ phiếu, nhận định thị trường, làm báo cáo phân tích, tư vấn chiến lược cho nhà đầu tư.
3. Nghiên cứu - Phân tích đầu tư

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên đã tốt nghiệp đại học hoặc đang theo học (SV năm 3,4) các chuyên ngành về Kinh tế, Kinh doanh, Sales & Marketing, Tài chính - Đầu tư, Ngân hàng, các chuyên ngành liên quan hoặc các chuyên ngành khác nhưng đam mê về đầu tư, có định hướng làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Đầu tư. • Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán, Forex, Bitcoin, Kinh doanh, Sales & Marketing là một lợi thế. • Nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có khả năng tư duy, nghiên cứu, làm báo cáo phân tích đầu tư (phân tích kinh tế, ngành, doanh nghiệp). • Chủ động, chuyên nghiệp trong công việc, chăm chỉ, kiên trì, có khả năng teamwork, kỹ năng giao tiếp, óc quan sát và tư duy kinh doanh sẽ là lợi thế rất tốt trong công việc.
• Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán, Forex, Bitcoin, Kinh doanh, Sales & Marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập HH = 65% KPI cho Tập sự, thu nhập giao động từ 5-8 triệu (theo năng lực và không giới hạn tại VPS)
• Nhân sự tiềm năng được chọn lọc, đào tạo, bồi dưỡng lên chuyên nghiệp trở thành Nhân viên/ Chuyên viên Tư vấn đầu tư; làm việc tại Trụ sở Khối Tư vấn đầu tư VPS với mức thu nhập từ 30.000.000 VND - 70.000.000 VND theo năng lực KPI và không giới hạn tại VPS. Thu nhập = lương cứng + HH 63% KPI, full lương thưởng, chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội.
• Được cấp Giấy chứng nhận và hỗ trợ dấu thực tập cho các Tập sự tham gia thực tập tại VPS.
• Được hướng dẫn đào tạo bài bản về chứng khoán, phân tích đầu tư cổ phiếu, phân tích nhận định thị trường, phân tích kỹ thuật đánh giá xu hướng biến động giá của cổ phiếu, phân tích VSA, phân tích cung cầu, ... xây dựng kỷ luật và chiến lược đầu tư chuyên nghiệp.
• Được hướng dẫn - đào tạo - thực hành tư vấn đầu tư, phát triển kênh tư vấn đầu tư, phát triển nhóm/cộng đồng đầu tư, trau dồi và hoàn thiện các kỹ năng về tư vấn, Sales & Marketing, phát triển thương hiệu cá nhân (Personal Branding).
• Hướng dẫn thực hành phân tích đầu tư, thực chiến đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toà nhà 76 Lê Lai - Phường Bến Thành - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

