Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận, phân loại, quản trị nguồn khách hàng từ kênh Marketing của Công ty Chủ động xây dựng content Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng và truyền thông các gói sản phẩm của Công ty Chủ động đẩy các gói sản phẩm của Công ty tới tập khách hàng tiềm năng và khách cũ Xây dựng chương trình du lịch và tổ chức liên hệ cho khách hàng qua các kênh: điện thoại, zalo, facebook.... để tư vấn và chốt thông tin dịch vụ tour, combo du lịch (vé máy bay, phòng khách sạn, vé vui chơi ) Quản trị đơn hàng trên hệ thống, đảm bảo cập nhật đúng, đủ thông tin để chuyển giao cho Bộ phận Điều hành Xử lý và phối hợp xử lý các phát sinh của khách trong quá trình sử dụng dịch vụ Liên tục duy trì hoạt động kết nối, chăm sóc khách hàng Phối hợp với Bộ phận Điều hành đề xuất danh sách sản phẩm chạy theo mùa Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng, từ 8h30 -12h00 và 13h15 - 17h45.

Trình độ học vấn: Từ Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành du lịch là một lợi thế Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xây dựng quan hệ tốt Xử lý tình huống linh hoạt Có tính cạnh tranh cao, đam mê kiếm tiền, năng động, nhiệt huyết Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + % Hoa hồng + Thưởng nóng Lương cứng: 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ, thu nhập lên đến 30.000.000 VNĐ Thử việc: 2 tháng, 85% lương cứng + % hoa hồng Bánh kẹo, trà nước có sẵn hàng ngày, “Happy hour” Thứ 6 hàng tuần. Làm việc trong môi trường năng động, kỷ luật, giàu cơ hội khám phá năng lực bản thân BHXH, BHYT theo quy định pháp luật Tham gia các hoạt động ngoại khoá và phong trào của công ty: teambuilding, du lịch, sinh nhật, happy hour,..

