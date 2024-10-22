Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng
- Hà Nội: Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tiếp nhận, phân loại, quản trị nguồn khách hàng từ kênh Marketing của Công ty
Chủ động xây dựng content Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng và truyền thông các gói sản phẩm của Công ty
Chủ động đẩy các gói sản phẩm của Công ty tới tập khách hàng tiềm năng và khách cũ
Xây dựng chương trình du lịch và tổ chức liên hệ cho khách hàng qua các kênh: điện thoại, zalo, facebook.... để tư vấn và chốt thông tin dịch vụ tour, combo du lịch (vé máy bay, phòng khách sạn, vé vui chơi )
Quản trị đơn hàng trên hệ thống, đảm bảo cập nhật đúng, đủ thông tin để chuyển giao cho Bộ phận Điều hành
Xử lý và phối hợp xử lý các phát sinh của khách trong quá trình sử dụng dịch vụ
Liên tục duy trì hoạt động kết nối, chăm sóc khách hàng
Phối hợp với Bộ phận Điều hành đề xuất danh sách sản phẩm chạy theo mùa
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng, từ 8h30 -12h00 và 13h15 - 17h45.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Từ Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành du lịch là một lợi thế
Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xây dựng quan hệ tốt
Xử lý tình huống linh hoạt
Có tính cạnh tranh cao, đam mê kiếm tiền, năng động, nhiệt huyết
Có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng + % Hoa hồng + Thưởng nóng
Lương cứng + % Hoa hồng + Thưởng nóng
Lương cứng: 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ, thu nhập lên đến 30.000.000 VNĐ
Thử việc: 2 tháng, 85% lương cứng + % hoa hồng
Bánh kẹo, trà nước có sẵn hàng ngày, “Happy hour” Thứ 6 hàng tuần.
Làm việc trong môi trường năng động, kỷ luật, giàu cơ hội khám phá năng lực bản thân
BHXH, BHYT theo quy định pháp luật
Tham gia các hoạt động ngoại khoá và phong trào của công ty: teambuilding, du lịch, sinh nhật, happy hour,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Kiến trúc đa dụng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
