Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 230 Sao biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT. Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (Telesale). Tư vấn sản phẩm và báo giá. Chốt đơn và lên đơn hàng. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu

Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi Có laptop cá nhân Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng. Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 20tr/tháng (lương cứng + % doanh số + thưởng) Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

