Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 230 Sao biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT. Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (Telesale). Tư vấn sản phẩm và báo giá. Chốt đơn và lên đơn hàng. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu
Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT.
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (Telesale).
Tư vấn sản phẩm và báo giá.
Chốt đơn và lên đơn hàng.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi Có laptop cá nhân Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng. Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi
Có laptop cá nhân
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng.
Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 20tr/tháng (lương cứng + % doanh số + thưởng) Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, ....
Thu nhập: 12 - 20tr/tháng (lương cứng + % doanh số + thưởng)
Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MERA GROUP

CÔNG TY TNHH MERA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SB01-230+232, Dự án khu đô thị Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

