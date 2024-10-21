Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp đón khách hàng: Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng khi họ đến. Tư vấn gói dịch vụ phù hợp: Đưa ra các gợi ý và tư vấn về các gói dịch vụ thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Hỗ trợ thu ngân và điều phối khách hàng: Phối hợp với bộ phận thu ngân và hướng dẫn khách hàng đến các khu vực sử dụng dịch vụ. Thúc đẩy doanh số và bán sản phẩm: Tích cực bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty để tăng doanh thu. Thực hiện các công việc khác: Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Có bằng lái xe ô tô hạng B2 trở lên Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng Có khả năng bán hàng và tư vấn dịch vụ Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực dược phẩm, y tế hoặc kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, khách sạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Thưởng theo doanh số bán hàng và các chế độ phúc lợi khác Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.