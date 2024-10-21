Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
- Hà Nội: Thái Thịnh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp đón khách hàng: Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng khi họ đến.
Tư vấn gói dịch vụ phù hợp: Đưa ra các gợi ý và tư vấn về các gói dịch vụ thích hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ thu ngân và điều phối khách hàng: Phối hợp với bộ phận thu ngân và hướng dẫn khách hàng đến các khu vực sử dụng dịch vụ.
Thúc đẩy doanh số và bán sản phẩm: Tích cực bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty để tăng doanh thu.
Thực hiện các công việc khác: Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
Có bằng lái xe ô tô hạng B2 trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng
Có khả năng bán hàng và tư vấn dịch vụ
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực dược phẩm, y tế hoặc kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, khách sạn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Thưởng theo doanh số bán hàng và các chế độ phúc lợi khác
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
