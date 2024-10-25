Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn các khóa học của trường mầm non và các khóa học bơi, sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng. Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả công việc. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực công việc tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, thể thao, giải trí.

Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 6-8tr (Deal chi tiết khi PV) + Thưởng, Thu nhập Upto 30 triệu/tháng

• Thưởng % theo doanh số

• Hỗ trợ cơm trưa, gửi xe, caphe và trà tại quầy

• Thử việc 2 tháng full lương, sau đó kí hợp đồng và nhận chế độ BHXH, BHYT

• Thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng thi đua theo tình hình kinh doanh của công ty

• Xét thăng tiến cấp bậc, tăng lương 1 lần/năm

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, rõ ràng.

• Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.

• Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Thời gian làm việc: theo ca, hoặc giờ hành chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

