Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng chương trình đầu tư phát triển tiệm qua hệ thống thanh toán (máy cà thẻ, máy pos) với mức fee thấp hơn thị trường 75% cho khách hàng. Gọi điện khách hàng mới hoặc khai thác khách hàng cũ về gia hạn máy, nâng cấp máy và sử dụng máy cà thẻ, máy pos Học và báo cáo ngày/tuần/tháng. Làm việc theo yêu cầu cấp trên giao.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 18 đến dưới 30
• Tốt nghiệp trung cấp trở lên
• Kinh nghiệm telesales, tư vấn qua điện thoại
• Không tham gia 2 công việc ngược thời gian ( 2 công việc song song) ngày đêm
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
• Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 52 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

