Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tư vấn cho khách hàng chương trình đầu tư phát triển tiệm qua hệ thống thanh toán (máy cà thẻ, máy pos) với mức fee thấp hơn thị trường 75% cho khách hàng. Gọi điện khách hàng mới hoặc khai thác khách hàng cũ về gia hạn máy, nâng cấp máy và sử dụng máy cà thẻ, máy pos
Học và báo cáo ngày/tuần/tháng.
Làm việc theo yêu cầu cấp trên giao.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp trung cấp trở lên
• Kinh nghiệm telesales, tư vấn qua điện thoại
• Không tham gia 2 công việc ngược thời gian ( 2 công việc song song) ngày đêm
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
• Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói tốt
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 12.000.000 vnd
Hoa Hồng:
KPI cơ bản: 10% Chương trình bán thêm 40%
Thường tuần: 100 - 200usd
Trung bình 30.000.000 vnd/tháng
Chế độ:
Đóng bảo hiểm theo quy định Sau 2 năm và đạt thành tích tốt, Công ty tạo điều kiện làm việc Online tại nhà Được đào tạo, hỗ trợ các kỹ năng phát triển bản thân, sales, chốt sale, chăm sóc khách hàng. Có supervisor theo sát và giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc Quyền lợi nâng cao: miễn phí trà , cà phê... Thưởng tháng thứ 13, 14, 15 … và thưởng doanh số theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM QUẢN LÝ CUỘC GỌI TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
