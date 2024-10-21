Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH SKYLA ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hang trên các nền tảng facebook, tiktok,... - Khai thác nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có của Công ty (khách data trường hoặc digital lead từ Marketing team đổ về). - Lên kế hoạch gọi lịch hẹn online hoặc offline hàng ngày/ tuần/ tháng. - Triển khai giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Công ty, tư vấn khách hàng qua điện thoại để đặt lịch hẹn tư vấn với Ban tuyển sinh.

- Đảm bảo mục tiêu KPIs theo chỉ tiêu được giao. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu

- Chăm sóc khách hàng để lên lịch hẹn (follow up lead)

- Báo cáo kết quả bán hàng hàng ngày cho Quản lý trực tiếp là Sale manager/team lead.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên khối kinh tế (chuyên ngành tài chính, ngân hàng, QTKD, kinh tế, Maketing...) - Giọng nói dễ nghe, tư vấn, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt, có khả năng xử lý tình huống qua điện thoại.

- Tác phong chuyên nghiệp, năng động, yêu thích công việc kinh doanh, ham học hỏi, thích chia sẻ - Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, có khả năng làm việc với áp lực cao. - Có sự hiểu biết về các sản phẩm liên quan đến dịch vụ giáo dục là một lợi thế. - Sử dụng được máy tính và MS office. - Có kinh nghiệm đã làm telesale là lợi thế.

- Độ tuổi: 21- 30

Tại CÔNG TY TNHH SKYLA ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

từ 6 - 8 triệu (gross, tuỳ kinh nghiệm) + hoa hồng/ hotbonus không giới hạn theo năng lực (mức luỹ tiến), tổng thu nhập có thể lên tới 30 triệu/ tháng (bao gồm hoa hồng và hot bonus theo tháng/ năm

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp. Được tham dự các khóa đào tạo kỹ năng do các chuyên gia trong nước và nước ngoài đào tạo. Được đóng BHXH/BHYT/TN theo luật. Được hưởng những đãi ngộ khác theo chính sách công ty như thưởng theo dự án/sự kiện, thưởng theo kết quả kinh doanh, lương tháng 13, tết âm lịch, lễ 30/4 & 1/5, ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SKYLA ACADEMY

