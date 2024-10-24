Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Mức lương
6 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng California Fitness & Yoga, Lầu 3, Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 6 - 6 Triệu

Gọi điện trên hệ thống Call Center tại văn phòng công ty theo data được cung cấp để tư vấn cho khách hàng đến tham gia trải nghiệm tại studio Hypoxi Theo dõi và chăm sóc khách hàng Thực hiện báo cáo về kết quả cuộc gọi với cấp quản lý
Gọi điện trên hệ thống Call Center tại văn phòng công ty theo data được cung cấp để tư vấn cho khách hàng đến tham gia trải nghiệm tại studio Hypoxi
Theo dõi và chăm sóc khách hàng
Thực hiện báo cáo về kết quả cuộc gọi với cấp quản lý

Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/chăm sóc khách hàng qua điện thoại Chất giọng dễ nghe, phát âm chuẩn Tin học văn phòng cơ bản Thái độ tốt, chăm chỉ Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/chăm sóc khách hàng qua điện thoại
Chất giọng dễ nghe, phát âm chuẩn
Tin học văn phòng cơ bản
Thái độ tốt, chăm chỉ
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 6,000,000 gross - 6,300,000 gross + hoa hồng Tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga Cơ hội làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp và năng động Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức
Thu nhập: Lương cứng từ 6,000,000 gross - 6,300,000 gross + hoa hồng
Tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga
Cơ hội làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp và năng động
Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

