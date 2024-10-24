Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
- Hồ Chí Minh: Văn phòng California Fitness & Yoga, Lầu 3, Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 6 - 6 Triệu
Gọi điện trên hệ thống Call Center tại văn phòng công ty theo data được cung cấp để tư vấn cho khách hàng đến tham gia trải nghiệm tại studio Hypoxi
Theo dõi và chăm sóc khách hàng
Thực hiện báo cáo về kết quả cuộc gọi với cấp quản lý
Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/chăm sóc khách hàng qua điện thoại
Chất giọng dễ nghe, phát âm chuẩn
Tin học văn phòng cơ bản
Thái độ tốt, chăm chỉ
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát
Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng từ 6,000,000 gross - 6,300,000 gross + hoa hồng
Tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga
Cơ hội làm việc trong môi trường sang trọng, chuyên nghiệp và năng động
Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
